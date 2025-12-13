Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης σε όχημα στην πόλη της Γάζας, κατά την οποία σκοτώθηκε ο υψηλόβαθμος διοικητής της Χαμάς, Ραάντ Σαάντ.

Στο βίντεο, διάρκειας λίγων δευτερολέπτων, διακρίνονται τρία οχήματα να κινούνται διαδοχικά σε δρόμο της Γάζας. Ξαφνικά, το τελευταίο όχημα, ένα επιβατικό αυτοκίνητο, ανατινάζεται ύστερα από αεροπορικό πλήγμα.

🔴 ELIMINATED: Ra’ad Sa’ad, Head of the Weapons Production Headquarters of Hamas’ Military Wing and One of the Architects of the Brutal October 7th Massacre Sa’ad was one of the last remaining veteran senior militants in the Gaza Strip and a close associate of Marwan Issa, the… pic.twitter.com/nIa1VUqryI — Israel Defense Forces (@IDF) December 13, 2025

Όπως ανέφεραν οι Times of Israel, ο Σαάντ έγινε στόχος ενώ οδηγούσε στον παραλιακό δρόμο Ρασίντ. Σκοτώθηκε μαζί με τρία ακόμη άτομα, ενώ η επίθεση θεωρείται πιθανή παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Ο Σαάντ είχε διατελέσει επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείται ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της οργάνωσης, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπαράκ Ραβίντ του Axios, το Ισραήλ δεν είχε ενημερώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την πραγματοποίηση της επίθεσης.