Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροΐων, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αργά το βράδυ της Παρασκευής (26/12) εντοπίστηκε στην κορυφογραμμή του Μπέλλες, κοντά στο φυλάκιο Παπαδοπούλα, αυτοκίνητο που φαίνεται να μοιάζει με αυτό του 45χρονου. Το όχημα ήταν ακινητοποιημένο στα χιόνια και το ανακάλυψαν Βούλγαροι κυνηγοί. Η περιοχή βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα από το σημείο όπου είχε βρεθεί προηγουμένως εξάρτημα που αντιστοιχούσε στο μοντέλο του αυτοκινήτου του αγνοούμενου.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί θα εξετάσουν εάν πρόκειται όντως για το αυτοκίνητο του συναδέλφου τους.

Στην επιχείρηση έρευνας συμμετέχουν κλιμάκια της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένο σκύλο, πυροσβέστες και εθελοντές, καθώς και αστυνομικές δυνάμεις. Στην προσπάθεια συμβάλλουν επίσης μέλη του ΟΦΚΑΘ – δέκα εθελοντές από το ορειβατικό τμήμα, δύο χειριστές drone και οχήματα 4×4 -, η ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Σιντικής και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδόπολης.