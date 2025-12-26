Ένα εξάρτημα αυτοκινήτου που ταιριάζει στο όχημα του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άνω Ποροίων εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο, αποτελώντας το πρώτο στοιχείο στην επιχείρηση αναζήτησής του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για ένδειξη που μπορεί να είναι καθοριστική ή και όχι, καθώς στην περιοχή διέρχονται συχνά κυνηγοί και υλοτόμοι.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του διοικητή, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Τρίτης (23/12/2025), συνεχίστηκε και σήμερα υπό δύσκολες συνθήκες λόγω ομίχλης και θα διαρκέσει έως τη δύση του ηλίου.

Σημειώνεται ότι ο διοικητής φαίνεται να άφησε πίσω όλα τα προσωπικά του αντικείμενα στο σπίτι, εκτός από το αυτοκίνητό του, το οποίο ομάδες εθελοντών αναζητούν συνεχώς.

Το πρωί της Τετάρτης (24/12/2025) η σύζυγός του δήλωσε την εξαφάνισή του στην αστυνομία, ενώ λίγες ώρες αργότερα ενεργοποιήθηκε και η υπηρεσία Silver Alert της Γραμμής Ζωής. Οι αρχές και οι εθελοντές βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση, εστιάζοντας σε δρόμους και δάση της περιοχής, προσπαθώντας να βρουν οποιοδήποτε ίχνος του 45χρονου διοικητή.