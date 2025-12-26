Η υπόθεση Νεγκρέιρα έσκασε σαν… βόμβα στην Ισπανία, με τις αποκαλύψεις για πληρωμές της Μπαρτσελόνα στον Νεγκρέιρα (πρώην αντιπρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Διαιτησίας) να ερευνάται από τα αρμόδια όργανα και τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι στα… κάγκελα.

Πλέον, στο «παιχνίδι» μπαίνει και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία σύμφωνα με την «AS», θα διεκδικήσει αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ.

Τι θα αναζητήσει η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Φλορεντίνο Πέρεθ

Συγκεκριμένα, το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση των Μελών ότι η Βασίλισσα θα αναζητήσει νομικές κυρώσεις για να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για αθέμιτη επιρροή και χειραγώγηση των αποτελεσμάτων μεταξύ 2001 και 2018.

Η Ρεάλ υποστηρίζει πως η υπόθεση Νεγκρέιρα έχει επηρεάσει την ακεραιότητα του ισπανικού πρωταθλήματος και αυτός είναι ο λόγος που θα ζητήσει να αποζημιωθεί από τους Μπλαουγκράνα.