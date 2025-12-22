Η Λιόν και η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του Έντρικ, ο οποίος δεν ήταν στα πλάνα του Τσάμπι Αλόνσο, με αποτέλεσμα να μετακομίσει προσωρινά στη Γαλλία. Στη συμφωνία προβλέπεται ότι η Λιόν θα καλύψει το 50% του μισθού του, ενώ ο νεαρός επιθετικός θα επιστρέψει στη Ρεάλ μετά το τέλος της σεζόν, καθώς δεν υπάρχει οψιόν αγοράς.

Ο Έντρικ είχε μεταγραφεί από την Παλμέιρας στη Ρεάλ το καλοκαίρι του 2024 έναντι 47,5 εκατομμυρίων ευρώ και έκτοτε μέτρησε 40 συμμετοχές με τη φανέλα της «βασίλισσας», σημειώνοντας 7 γκολ και 1 ασίστ σε συνολικά 946 λεπτά.