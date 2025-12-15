O Λιονέλ Μέσι ολοκλήρωσε τη Δευτέρα (15/12) την περιοδεία του σε τέσσερις πόλεις της Ινδίας με μια σύντομη εμφάνιση στο στάδιο Arun Jaitley του Νέου Δελχί, όπου ένα πολυάριθμο πλήθος αποθέωσε τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Το πιο πολυπληθές έθνος του κόσμου είχε προσωρινά αφήσει στην άκρη την εμμονή του με το κρίκετ και βυθίστηκε σε μια «Μανία Μέσι» από τότε που ο οκτώ φορές νικητής της «Χρυσής Μπάλας» έφτασε αργά την Παρασκευή με χιλιάδες οπαδούς να περιμένουν έξω από το αεροδρόμιο στην Καλκούτα.

Η εκδήλωση του Σαββάτου στην Καλκούτα, ωστόσο, κατέληξε σε χάος με εξαγριωμένους οπαδούς να πετάνε καθίσματα και να εισβάλλουν στο γήπεδο, αφού οι τοπικοί πολιτικοί βρέθηκαν στην εκδήλωση. Ο επικεφαλής διοργανωτής συνελήφθη από την αστυνομία.

Οι εκδηλώσεις στο Χαϊντεραμπάντ και τη Βομβάη με τον 38χρονο Μέσι και τους συμπαίκτες του στην Ίντερ Μαϊάμι, Λουίς Σουάρες και Ροντρίγκο ντε Πολ, πραγματοποιήθηκαν χωρίς προβλήματα και δεν υπήρξε καμία διαφορά στο Δελχί.

«Ήταν μια ονειρεμένη στιγμή που έγινε πραγματικότητα για εμάς να τον παρακολουθήσουμε με σάρκα και οστά», δήλωσε φίλαθλος για τον Μέσι, ο οποίος παρακολούθησε την εκδήλωση μαζί με τη σύζυγό του και τους δύο γιους του.

«Ταξιδέψαμε στη Ρωσία για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε εισιτήρια για κανέναν από τους αγώνες της Αργεντινής εκεί. Τουλάχιστον είδαμε τον Μέσι εδώ», δήλωσε ένας άλλος του οποίου ολόκληρη η οικογένεια εμφανίστηκε με φανέλες της Αργεντινής.

Το αστρονομικό ποσό που έδωσαν οπαδοί στην Ινδία για μια χειραψία και φωτογραφία με τον Μέσι

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης για να μπορέσει ένας θαυμαστής του Λιονέλ Μέσι να έχει μια χειραψία μαζί του ή έστω να φωτογραφηθεί μαζί του θα έπρεπε να… ξηλωθεί. Συγκεκριμένα θα έπρεπε να καταβάλει το ηγεμονικό ποσό των 11.000 δολαρίων, στο πλαίσιο της τριήμερης περιοδείας του Αργεντινού σταρ στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Το πακέτο, που χαρακτηρίζεται ως αποκλειστικό και διατίθεται σε περιορισμένο αριθμό, περιελάμβανε προσωπική συνάντηση με τον Μέσι, ατομική φωτογραφία, πρόσβαση σε premium θέσεις για τη σχετική εκδήλωση, καθώς και επίσημη φανέλα της εθνικής Αργεντινής με την υπογραφή του. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα ενημέρωσης, ορισμένες ιδιωτικές συναντήσεις με τον «Λίο», οι οποίες διοργανώθηκαν κεκλεισμένων των θυρών για εταιρείες και προσκεκλημένους VIP, φέρεται να έφτασαν σε ακόμη υψηλότερα ποσά, αγγίζοντας το ένα crore ρουπιών, δηλαδή περίπου 120.000 δολάρια.

Πέρα από τις premium εμπειρίες, οι εκδηλώσεις που ήταν ανοιχτές στο ευρύ κοινό διατίθεντο σε τιμές που ξεκινούσαν από περίπου 3.500 ρουπίες (περίπου 42 δολάρια), σύμφωνα με τους διοργανωτές της περιοδείας.

Το κρίκετ, ωστόσο, κατάφερε να μπει…κρυφά στις διαδικασίες. Οι Μέσι, Σουάρες και Ντε Πολ έλαβαν φανέλες της ινδικής ομάδας κρίκετ από τον πρόεδρο του Διεθνούς Συμβουλίου Κρίκετ, Τζέι Σαχ, μαζί με εισιτήρια για το Παγκόσμιο Κύπελλο Twenty20 της επόμενης χρονιάς στην Ινδία και τη Σρι Λάνκα.

Η δημοσιότητα γύρω από την επίσκεψη του Μέσι έρχεται σε αντίθεση με τη γενική απαισιοδοξία που επικρατεί γύρω από την κατάσταση του ινδικού ποδοσφαίρου. Η χώρα κατατάσσεται χαμηλά στην 142η θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA.

