Τα κάλαντα των Χριστουγέννων άκουσε σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου με την οικογένειά του, από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».
Πέθανε η μητέρα της Έλενας Ακρίτα, Σύλβα
Η πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών
ΣΥΡΙΖΑ: «Μία κρατικοδίαιτη, παρασιτική ομάδα που τρέφεται από δημόσιο χρήμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη»
Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι παρά τα περί στήριξης του εισοδήματος που επικαλέστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα στοιχεία της Eurostat κατατάσσουν την Ελλάδα στους χαμηλότερους της Ευρώπης στην αγοραστική δύναμη
Στα Σχοινιά: «Εμείς στο μπλόκο, οι εκδρομείς»: Γιατί δεν υπάρχει συνεννόηση για το αγροτικό
Στο νέο επεισόδιο του vidcast «ΣΤΑ ΣΧΟΙΝΙΑ» των ΝΕΩΝ, ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου ανοίγουν την «καυτή» ατζέντα των αγροτικών κινητοποιήσεων: Από τα 27 αιτήματα και το ζήτημα της εκπροσώπησης/οργάνωσης ανά κλάδο, μέχρι το αίτημα για φθηνότερο πετρέλαιο και γεωργικό ρεύμα, τη συζήτηση για ΟΠΕΚΕΠΕ, τον μικρό κλήρο, τη συνεταιριστική κουλτούρα και τις […]
Η Συρεγγέλα προανήγγειλε νομικές ενέργειες κατά της Κωνσταντοπούλου – «Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Σεμερτζίδου»
Η Μαρία Συρεγγέλα προτίθεται να κινηθεί νομικά κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όπως υποστηρίζει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτηρίζει συνεργάτιδα της κ. Συρεγγέλα την εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Ολόκληρη η δήλωση της κ. Μαρίας Συρεγγλελας: «Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες της», ανέφερε […]
Αλ. Τσίπρας: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία
Σε μια εκτενή συζήτηση με φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τις σκέψεις του με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «Ιθάκη». Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη για έναν νέο πολιτικό κύκλο, δίνοντας έμφαση στην κρίση των θεσμών, τη μάχη κατά των ανισοτήτων και […]