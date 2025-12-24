Τα κάλαντα των Χριστουγέννων άκουσε σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου με την οικογένειά του, από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ερέτριας «Κωνσταντίνος Κανάρης».

Ακολουθούν φωτογραφίες από το Μέγαρο Μαξίμου

