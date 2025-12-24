Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και μελωδίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας και τον Πόντο πλημμύρισαν σήμερα το Προεδρικό Μέγαρο, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, και η σύζυγός του, Φανή Σταθοπούλου, υποδέχθηκαν μουσικά συγκροτήματα και χορωδίες.

Η καθιερωμένη τελετή ξεκίνησε με τη Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ στη συνέχεια η Προεδρική Φρουρά έψαλε παραδοσιακά κάλαντα, ανταλλάσσοντας ευχές για υγεία και ευημερία με τον κ. Τασούλα.

Το εορταστικό πρόγραμμα συνεχίστηκε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Ιωαννιτών, τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Αθηνών και τη χορωδία του Συλλόγου Υπαλλήλων της Βουλής των Ελλήνων.

Την ατμόσφαιρα συμπλήρωσαν μαθητές και μαθήτριες από το 2ο και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, που συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις εορταστικές εκδηλώσεις.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αντάλλαξε ευχές με μικρούς και μεγάλους, ευχαρίστησε δημοσιογράφους, φωτογράφους, τεχνικούς και το προσωπικό της Προεδρίας και ευχήθηκε σε όλους καλές γιορτές με υγεία και προκοπή.