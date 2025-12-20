Ο καιρός αλλάζει σταδιακά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, ο οποίος σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι οι ηλιόλουστες ημέρες αποτελούν παρελθόν και μπαίνουμε πλέον σε φθινοπωρινές συνθήκες.

Όπως αναφέρει, από σήμερα αναμένονται συννεφιές και βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Την Τρίτη, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, με εντονότερα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι νοτιάδες, γεγονός που σημαίνει ότι η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή. Παράλληλα, χιόνια αναμένονται στα ορεινά, καθώς και στα περισσότερα χιονοδρομικά κέντρα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Για την ημέρα των Χριστουγέννων, ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι υπάρχει ακόμη απόκλιση μεταξύ των βασικών προγνωστικών μοντέλων, οπότε απαιτείται λίγη υπομονή μέχρι να υπάρξει πιο ασφαλής εκτίμηση.

Σε κάθε περίπτωση, ο καιρός των γιορτών θα παραμείνει άστατος, με την τάση για περισσότερο κρύο να ενισχύεται όσο πλησιάζουμε προς την Πρωτοχρονιά.

