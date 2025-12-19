Ανάρτηση για τον καιρό των επόμενων ημερών έκανε ο Θοδωρής Κολυδάς. Σε αυτήν αναφέρει ότι «από την Τρίτη το απόγευμα αναμένονται βροχές και καταιγίδες από τα δυτικά, ενώ παράλληλα θα έχουμε και χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Την Τετάρτη επικρατούν βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Τα χιόνια στα ορεινά θα συνεχιστούν.

(Δεν ξεχνάμε να έχουμε τις αλυσίδες στο πορτ μπαγάζ του αυτοκινήτου μας για τις ορεινές διαβάσεις )

Τα Χριστούγεννα ο καιρός παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση, με περιορισμό των φαινομένων, αλλά πιο χειμωνιάτικη αίσθηση».