Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου αναμένεται γενική μεταβολή του καιρού στη χώρα. Στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, ενώ κυρίως από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια τμήματα.

Καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ κατά τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα επεκταθούν στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Περιοχές με πιο ήπιο καιρό

Εξαίρεση στο πιο άστατο σκηνικό θα αποτελέσουν το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, όπου αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν, χωρίς εκδήλωση φαινομένων.

Ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα το πρωί

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα βόρεια, ενώ κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες, απαιτώντας αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις.

Ενισχυμένοι ανατολικοί άνεμοι

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ανατολικοί – νοτιοανατολικοί και στο Αιγαίο ανατολικοί – βορειοανατολικοί, με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιοθα φτάσουν και τα 6 μποφόρ.

Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα κυμανθεί στους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, ενώ τοπικά στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη το Σάββατο

Αττική

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν, ενώ από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους – βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει μερική ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πυκνότερες. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου και τοπικά έως 14 βαθμούς, με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους 2 με 3 μποφόρ.

Συνεχίζεται η αστάθεια την Κυριακή

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, οι βροχές θα συνεχιστούν και θα επηρεάσουν κυρίως τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Στα Δωδεκάνησα, καθώς και μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και την Κρήτη, θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Μακεδονία, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι και θερμοκρασία την Κυριακή

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί – βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ. Στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα επικρατούν ανατολικοί – νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βόρεια τους 12 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 15 με 17 βαθμούς και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα έως τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη την Κυριακή

Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, με κατά τόπους μερική ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα βόρεια, ανατολικά και νότια τμήματα του νομού.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους – βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις και αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου και τοπικά έως 13 βαθμούς, με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους 2 με 3 μποφόρ.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τα Χριστούγεννα

Για τον καιρό των Χριστουγέννων, προς το παρόν διαφαίνεται κατά τόπους άστατος, με τοπικές βροχές αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι λεπτομέρειες που αφορούν την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων παρακολουθούνται στενά και οι εκτιμήσεις θα επικαιροποιούνται καθημερινά, με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Βροχερή γενικά η επόμενη εβδομάδα

Συνολικά, η επόμενη εβδομάδα αναμένεται βροχερή, χωρίς ακραία φαινόμενα, χωρίς σημαντικές θερμοκρασιακές μεταβολές και χωρίς εκτεταμένες χιονοπτώσεις, οι οποίες θα περιορίζονται κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα και όχι σε καθημερινή βάση.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο πρόσκαιρο πέρασμα διαταραχής από Τρίτη προς Τετάρτη, το οποίο αναμένεται να δώσει βροχές σε αρκετές περιοχές και λίγα χιόνια στα ορεινά και σε μεγάλα υψόμετρα, προσφέροντας μια πρώτη χειμωνιάτικη εικόνα στην καρδιά του Δεκεμβρίου.

Η εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς βρίσκεται ακόμη εκτός του αξιόπιστου χρονικού ορίου πρόγνωσης, επομένως οποιαδήποτε αναφορά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να θεωρηθεί μετεωρολογικά και επιστημονικά ασφαλής.