Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός στη χώρα την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που το βράδυ θα αυξηθούν στα δυτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες, ενώ στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως τους 19 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Καιρός ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στα ανατολικά έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αραιές νεφώσεις και άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ στη Μακεδονία θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στα παράλια της Θράκης το βράδυ θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 15 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές, με αυξημένες νεφώσεις το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, που από το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Σχεδόν αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στην Εύβοια και τις Σποράδες τοπικά βόρειοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 18 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις θα αυξηθούν, με τοπικές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και το νότιο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 19 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη.

Πρόγνωση για την Κυριακή και τις επόμενες ημέρες

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, αναμένονται βροχές στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα επικρατούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας. Οι άνεμοι ανατολικοί έως βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν ισχυρές στα νησιά του Ιονίου. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 6 μποφόρ και στη βορειοανατολική χώρα ανατολικοί με παρόμοια ένταση. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση.