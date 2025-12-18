Γενικά αίθριος θα παρουσιαστεί ο καιρός την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου σε ολόκληρη τη χώρα, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Από τις βραδινές ώρες, ωστόσο, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα δυτικά και τοπικά στα νότια, χωρίς να δώσουν φαινόμενα μέσα στη νύχτα.

Ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα σε ηπειρωτικές περιοχές

Τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, καθώς θα σχηματιστούν ομίχλες, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Ασθενείς άνεμοι και σταθερές θερμοκρασίες

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, στο Ιόνιο μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νότια και κυρίως στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, με κατά τόπους ομίχλες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, με βόρειες εντάσεις έως 4 μποφόρ στα ανατολικά.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Και εδώ, η ομίχλη θα περιορίσει τοπικά την ορατότητα το πρωί και το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 14 βαθμούς, με τους ανέμους μεταβλητούς ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Μεταβολή από το Σάββατο – Βροχές στα κεντρικά και νότια

Από το Σάββατο, και κυρίως από τις απογευματινές ώρες, χαμηλό βαρομετρικό από την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα, όχι όμως στο σύνολό της. Τα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα κεντρικά και νότια και κατά τόπους στα δυτικά, ενώ και την Κυριακή προβλέπονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, στις ίδιες περιοχές. Παράλληλα, θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Χριστούγεννα πιθανώς με άστατο καιρό, χωρίς ακραία φαινόμενα

Όσον αφορά τον καιρό των Χριστουγέννων, δεν υπάρχει ακόμη ασφαλής και τελική εικόνα. Τα έως τώρα δεδομένα δείχνουν άστατο καιρό κατά τόπους, με βροχές σε ορισμένες περιοχές, αλλά και κατά τόπους διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η επόμενη εβδομάδα φαίνεται πως θα κυλήσει γενικά βροχερή, χωρίς ακραία φαινόμενα, χωρίς κάποιο οργανωμένο καιρικό σύστημα, αλλά και χωρίς σημαντικές θερμοκρασιακές μεταβολές ή χιονοπτώσεις.

Η περίοδος της Πρωτοχρονιάς βρίσκεται ακόμη εκτός του αξιόπιστου χρονικού ορίου πρόγνωσης, επομένως οποιαδήποτε αναφορά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να θεωρηθεί μετεωρολογικά και επιστημονικά ασφαλής.