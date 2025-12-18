Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, με παροδικές τοπικές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες, οπότε δεν αποκλείεται να σχηματιστούν ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί και ασθενείς, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως τους 15 βαθμούς στα βόρεια, 18 στις περισσότερες περιοχές και τοπικά έως 19 βαθμούς στα νότια. Παγετός αναμένεται κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά νωρίς το πρωί.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις το πρωί. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και πρόσκαιρα βόρειοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και νυχτερινές ώρες. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 4 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στην Εύβοια και τις Σποράδες βόρειοι έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 4 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος ουρανός με παροδικές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως 19 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια.

Επόμενες ημέρες

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και νότια από το βράδυ. Τοπική ομίχλη στα ηπειρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί και ασθενείς, στο Αιγαίο βόρειοι 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς μεταβολή.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα κεντρικά και νότια με τοπικές βροχές, κυρίως σε Πελοπόννησο και Κρήτη, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα αραιές νεφώσεις που θα πυκνώσουν. Άνεμοι ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και νότιο Ιόνιο. Πτώση θερμοκρασίας στα κεντρικά και βόρεια.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου: Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Σποράδες, ανατολική Στερεά, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με πιθανές καταιγίδες στα νησιά. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Άνεμοι ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου: Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Άνεμοι ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο έως 6, ενώ από το απόγευμα στο Ιόνιο θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.