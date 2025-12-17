Σταθερό παραμένει το σκηνικό του καιρού έως και την Παρασκευή, με τον αντικυκλώνα να διατηρεί τις ήπιες συνθήκες. Ωστόσο, από το Σάββατο το μεσημέρι αναμένεται πλήρης αλλαγή, καθώς – σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη – ο αντικυκλώνας υποχωρεί και κακοκαιρίες περνούν στο προσκήνιο.

Βροχές και καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους, με τα πιο έντονα φαινόμενα να εντοπίζονται από το ύψος της Λαμίας και νοτιότερα. Ιδιαίτερα επηρεασμένες περιοχές θα είναι το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, η Πελοπόννησος – με έμφαση στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα -, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα, καθώς και η Αττικοβοιωτία και η Εύβοια.

Ο καιρός τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Μετά το πέρασμα αυτής της κακοκαιρίας, ανοίγει ο δρόμος για την έλευση και νέων βαρομετρικών συστημάτων, τα οποία θα φέρουν βροχές αλλά και χιονοπτώσεις, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Εφόσον τα προγνωστικά στοιχεία διατηρηθούν, η αλλαγή του χρόνου φαίνεται πως θα γίνει με πιο χειμωνιάτικο καιρό.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα αναμένονται αρκετές βροχές, καθώς και χιόνια στα ορεινά, ενώ όσο πλησιάζουμε προς την Πρωτοχρονιά η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, αυξάνοντας τις πιθανότητες για χιονοπτώσεις και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη (17/12)

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές.

Περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες

Κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ θα σχηματιστούν ομίχλες, κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Άνεμοι τοπικά ισχυροί στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή – Παγετός στα βόρεια

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ τοπικά στα νότια θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά, τις πρωινές ώρες, θα σημειωθεί παγετός, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες.

Καιρός στην Αττική

Γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 17 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τις πρωινές ώρες θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 14 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Η τάση του καιρού τις επόμενες ημέρες

Μέχρι και την Παρασκευή, ο καιρός θα παραμείνει αρκετά καλός και ηλιόλουστος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η ψύχρα θα διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κυρίως νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμαίνεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα ή ελαφρώς υψηλότερα, κατά 1 με 2 βαθμούς.