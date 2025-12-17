Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα.

Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί στις πρωινές και βραδινές ώρες, καθώς η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, με σχηματισμό ομιχλών, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι σε χαμηλές εντάσεις

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, εντάσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατούν βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασίες σε κανονικά επίπεδα

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια, θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, και τοπικά τους 15°C. Στις υπόλοιπες περιοχές, θα κυμανθεί μεταξύ 16 και 18 βαθμών, ενώ στα Δωδεκάνησα θα φτάσει τοπικά τους 19 με 20°C. Κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά, τις πρωινές ώρες, θα σημειωθεί παγετός, δηλαδή αρνητικές θερμοκρασίες.

Καιρός στην Αττική

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά έως 4 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα. Τις πρωινές και βραδινές ώρες θα παρατηρείται τοπικά περιορισμένη ορατότητα, με κατά τόπους ομίχλες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, και τοπικά έως 4 μποφόρ.

Τάση καιρού επόμενων ημερών

Μέχρι και την Παρασκευή, ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός και ηλιόλουστος στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Η ψύχρα θα διατηρηθεί, κυρίως νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμαίνεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα ή ελαφρώς υψηλότερα, κατά 1 με 2 βαθμούς.

Μεταβολή από το Σαββατοκύριακο

Από το Σάββατο, κυρίως τις απογευματινές ώρες, χαμηλό βαρομετρικό από την κεντρική Μεσόγειο αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα, αλλά όχι όλες τις περιοχές, μόνο τα κεντρικά και τα νότια, ενώ και την Κυριακή, προβλέπονται βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, και πάλι κυρίως στα κεντρικά και νότια τμήματα, με επικράτηση νοτιάδων.

Αβέβαια τα πρώτα στοιχεία για τα Χριστούγεννα

Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινά μια σειρά βροχοπτώσεων, που θα επηρεάζει κατά διαστήματα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Για τον καιρό των Χριστουγέννων, είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Πιο ξεκάθαρη εικόνα αναμένεται προς το τέλος της εβδομάδας, ωστόσο μέχρι στιγμής διαφαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι γενικά βροχερή, χωρίς αξιόλογες θερμοκρασιακές μεταβολές, με σημαντική πιθανότητα να έχει βροχές σε αρκετές περιοχές και ανήμερα των Χριστουγέννων