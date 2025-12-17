Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός στη χώρα σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, με τοπικές αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Μικρή πιθανότητα για ασθενείς βροχές υπάρχει στην περιοχή της Κέρκυρας, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και νυχτερινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στα ανατολικά, με τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως τους 20 βαθμούς στα νότια. Παγετός αναμένεται κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Η πρόγνωση του καιρού από τον Γιάννη Καλλιάνο

Καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες, πυκνότερες στη δυτική Μακεδονία όπου ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών το πρωί σε Κέρκυρα και Ήπειρο, με γρήγορη βελτίωση. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 19 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά και νότια 5 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση στη συνέχεια. Θερμοκρασία από 4 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από νότιες 4 με 5 μποφόρ, με εξασθένηση αργότερα. Θερμοκρασία έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση στη διάρκεια της ημέρας. Θερμοκρασία από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες τις πρωινές και νυχτερινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο βόρειοι 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, έως 20 βαθμούς στα νότια.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι και από τα δυτικά. Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο βόρειοι έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025: Αυξημένες νεφώσεις στα κεντρικά και νότια, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα νοτιοδυτικά από το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς την κεντρική και νότια χώρα. Οι άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρικά, νότια και νησιωτικά τμήματα. Από το απόγευμα αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στα βορειοδυτικά ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.