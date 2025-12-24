Δυσκολίες και χαμηλές ταχύτητες καταγράφονται στην έξοδο των εκδρομέων από την Αθήνα προς την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα, λόγω των αγροτικών μπλόκων που επηρεάζουν βασικά τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου. Αν και η κυκλοφορία διεξάγεται μέσα από τα σημεία όπου έχουν παραταχθεί τα τρακτέρ, οι οδηγοί κινούνται με μειωμένες ταχύτητες για λόγους ασφαλείας, ενώ η Τροχαία βρίσκεται σε κομβικά σημεία ρυθμίζοντας τη ροή των οχημάτων.

Τα Ι.Χ. και τα λεωφορεία κινούνται κανονικά στο εθνικό δίκτυο, ενώ τα φορτηγά εκτρέπονται σε παράπλευρες διαδρομές μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω συμφόρηση.

Καθυστερήσεις στη Ριτσώνα και στη Θήβα

Σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφεται αυτή την ώρα, τα πρώτα προβλήματα εντοπίζονται μετά τον κόμβο της Χαλκίδας για τα οχήματα που κινούνται από την Αθήνα προς τη Λαμία. Από το 70ό έως το 75ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, η κυκλοφορία διεξάγεται σε ένα ρεύμα, με τις ταχύτητες να κυμαίνονται από 10 έως 30 χιλιόμετρα την ώρα.

Μετά τον κόμβο της Ριτσώνας, τα οχήματα κινούνται ομαλά για περίπου 12 χιλιόμετρα. Ωστόσο, τρία χιλιόμετρα πριν από τον κόμβο της Θήβας, οι οδηγοί αναγκάζονται να μειώσουν εκ νέου ταχύτητα, καθώς στο σημείο έχει στηθεί νέο μπλόκο αγροτών. Η διέλευση πραγματοποιείται ελεγχόμενα και υπό την επίβλεψη της Τροχαίας.

Νέα επιβράδυνση στο Κάστρο Βοιωτίας

Μετά τη Θήβα, για περίπου 20 χιλιόμετρα, η κυκλοφορία εξελίσσεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, στο 110ό χιλιόμετρο, λίγα χιλιόμετρα πριν από το Κάστρο Βοιωτίας, τα οχήματα μειώνουν και πάλι ταχύτητα, ακολουθώντας τις οδηγίες της Αστυνομίας. Στο σημείο αυτό η κυκλοφορία διεξάγεται σε δύο λωρίδες.

Βελτίωση μετά την Αταλάντη

Μετά το Κάστρο, η εικόνα παρουσιάζει σαφή βελτίωση. Στην περιοχή της Αταλάντης, οι αγρότες έχουν αφήσει ανοιχτές δύο λωρίδες κυκλοφορίας, περιορίζοντας την ταλαιπωρία των οδηγών και επιτρέποντας την ομαλότερη ροή των οχημάτων. Αντίστοιχα, στον Μπράλο, η διέλευση γίνεται με μικρότερες καθυστερήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα τμήματα της διαδρομής.

Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία όπου η κυκλοφορία διεξάγεται σε ένα ρεύμα. Η κατάσταση παραμένει μεταβαλλόμενη, καθώς η αυξημένη ροή οχημάτων από την Αθήνα προς τη Λαμία δημιουργεί νέες καθυστερήσεις στη Ριτσώνα, στη Θήβα και στο Κάστρο Βοιωτίας.