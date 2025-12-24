Κραυγή απόγνωσης για τις απανωτές ακυρώσεις κρατήσεων σε τουριστικά καταλύματα, που σε κάποιες περιοχές ξεπερνούν το 50%, καθώς και για την οικονομική ζημιά που υφίστανται καθημερινά λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων και των κλειστών δρόμων, εκπέμπουν παραμονή των Χριστουγέννων έμποροι, ξενοδόχοι και επαγγελματίες της εστίασης από όλη τη χώρα.

Όπως επισημαίνουν ξενοδόχοι της Ευρυτανίας, της Μαγνησίας, του Πηλίου, των Τρικάλων και άλλων ορεινών τουριστικών προορισμών, οι απώλειες είναι ήδη μεγάλες και δεν περιορίζονται μόνο στα δύο τριήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς έχουν ξεκινήσει ταυτόχρονα με την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) σε επιστολή της προς τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού και Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνει ότι «οι συνέπειες από τους αποκλεισμούς των οδικών αρτηριών είναι ανυπολόγιστες, λόγω του παγώματος των κρατήσεων».

«Οι πληρότητες είναι σίγουρα χαμηλότερες από ό,τι θα έπρεπε αυτή την περίοδο, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και δεν υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση», εξηγεί ο αντιπρόεδρος της ΠΟΞ, Ηρακλής Τσιτλακίδης, προσθέτοντας πως τα καταλύματα πλήττονται «τόσο από τις ακυρώσεις κρατήσεων όσο και από τη διστακτικότητα για νέες κρατήσεις». Οι συνέπειες δεν περιορίζονται μόνο στον κλάδο της φιλοξενίας, αλλά «πλήττουν συνολικά την τοπική οικονομία και όλους τους κλάδους της τουριστικής δραστηριότητας», τονίζει ο ίδιος.

«Δεν μιλάμε για δύο τριήμερα. Εδώ και 25 μέρες έχουμε ραγδαία πτώση στις κρατήσεις, ενώ και οι ακυρώσεις φτάνουν στο 50%. Οδηγούμαστε στα Χριστούγεννα με πληρότητες, στην καλύτερη περίπτωση στο 50%», επισημαίνει ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Μαγνησίας, Γιώργος Ζαφείρης. Για ακυρώσεις από 20% εώς 25% κάνει λόγο και η αντιπρόεδρος των Ξενοδόχων Ιωαννίνων, Έφη Εξάρχου.

Από την πλευρά τους, οι ξενοδόχοι της Ευρυτανίας, σε αντίστοιχη επιστολή τους προς την κυβέρνηση, προειδοποιούν «για σοβαρούς κινδύνους σε σχέση με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών» τους και ζητούν «την λήψη μέτρων στήριξης για την προστασία του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας». Σύμφωνα με την Ένωση, από τις αρχές Δεκεμβρίου οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ευρυτανίας έχουν χάσει ήδη πάνω από το 70% των αναμενόμενων εισπράξεων, έσοδα που ήταν απαραίτητα για:

– Την κάλυψη ανελαστικών υποχρεώσεων.

– Τη διατήρηση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

– Την οικονομική επιβίωση τους κατά τους χειμερινούς μήνες χαμηλής πληρότητας (Ιανουάριος – Φεβρουάριος).

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, μετά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, η επόμενη σημαντική τουριστική κίνηση για την περιοχή αναμένεται στα τέλη Φεβρουαρίου (Απόκριες), γεγονός που καθιστά τις τρέχουσες απώλειες καθοριστικές και μη αναστρέψιμες για πολλές επιχειρήσεις.

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι η Ευρυτανία αποτελεί περιοχή που βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό, με αποτέλεσμα οι επιπτώσεις να μην περιορίζονται στα ξενοδοχεία, αλλά να επεκτείνονται στο σύνολο της τοπικής οικονομίας, στην απασχόληση και στη βιωσιμότητα της περιοχής.

Τι ζητούν οι ξενοδόχοι

Η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ευρυτανίας ζητά άμεσα από την κυβέρνηση:

– Τρίμηνη αναστολή πληρωμών και αναγκαστικών μέτρων εις βάρος των πληγέντων επιχειρήσεων.

– Τρίμηνη αναστολή ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων (δόσεις, ρυθμίσεις και τρέχουσες οφειλές), με πρόβλεψη άτοκης ρύθμισης.

– Δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας, όπου κρίνεται αναγκαίο.

– Αποζημίωση για το αποδεδειγμένο χαμένο εισόδημα των επιχειρήσεων.

– Συνέχιση των μέτρων στήριξης έως την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας και της προσβασιμότητας της περιοχής.