Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, παραμονή Χριστουγέννων. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα, ενώ από το βράδυ θα επεκταθούν στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου.

Έντονα φαινόμενα στα δυτικά και βόρεια

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αρχικά στο Ιόνιο και στη συνέχεια στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία, τη δυτική και κεντρική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα αναμένονται έντονες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη έως 6 μποφόρ, ενώ από το βράδυ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου, με χαμηλότερες τιμές στα βόρεια.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις με βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες από το μεσημέρι. Θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, τοπικά ισχυρές το απόγευμα. Θερμοκρασία από 8 έως 12 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές από το απόγευμα. Οι άνεμοι ανατολικοί 3-5 μποφόρ, στο Θρακικό έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 13 βαθμούς.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες. Εξασθένηση των φαινομένων από τη νύχτα. Θερμοκρασία από 8 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες. Ισχυρά φαινόμενα στη δυτική Θεσσαλία και την κεντρική Στερεά. Θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα, τοπικά ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Θερμοκρασία από 14 έως 19 βαθμούς.

Καιρός Χριστουγέννων – Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου οι βροχές θα διατηρηθούν έως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και νότιοι 3-5 μποφόρ αλλού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου – Σταδιακή βελτίωση

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το μεσημέρι. Παγετός αναμένεται το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί στα δυτικά και βόρειοι στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα βόρεια.

Σαββατοκύριακο 27-28 Δεκεμβρίου – Ψυχρό αλλά αίθριο σκηνικό

Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια, με μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και παγετό το πρωί στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.