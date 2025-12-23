Ο καιρός επιδεινώνεται σταδιακά από τα δυτικά, με το διήμερο Τετάρτη – Πέμπτη να αναμένονται βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τα ορεινά θα δεχθούν πυκνές χιονοπτώσεις, με ενδεικτικό υψόμετρο τα 1200-1400 μέτρα και πάνω.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, αλλά τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά. Παράλληλα, ο βοριάς που θα επικρατήσει θα ρίξει σταδιακά τη θερμοκρασία από βορρά προς νότο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο οποίος είχε προειδοποιήσει για την κακοκαιρία αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Οι πολίτες καλούνται να είναι προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές και σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου οι καταιγίδες αναμένονται έντονες.