Κακοκαιρία με έντονα καιρικά φαινόμενα και μεγάλο όγκο βροχής αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως ανέφερε, η αλλαγή του καιρού θα συνοδευτεί από πυκνές ομίχλες και ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας και των πρωινών ωρών. Η κατάσταση αυτή θα διατηρηθεί μέχρι αύριο, ενώ στη συνέχεια αναμένονται διαδοχικές κακοκαιρίες έως και την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, το πρώτο κύμα θα δώσει έντονο φθινοπωρινό χαρακτήρα, με πολλές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Στη συνέχεια, το σκηνικό θα γίνει πιο χειμωνιάτικο, με τα χιόνια να κατεβαίνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε, αυτή η κακοκαιρία θα φέρει μεγάλο όγκο νερού, με μεγάλες εντάσεις και ραγδαιότητες, προς την περιοχή της νότιας και ανατολικής Πελοποννήσου, στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα. Μάλιστα, ίσως κάποιες καταιγίδες περάσουν και από την Αττική.

Την Κυριακή, τα φαινόμενα θα μεταφερθούν προς το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι άστατες συνθήκες προβλέπεται να συνεχιστούν τουλάχιστον έως την αλλαγή του χρόνου, με συχνές βροχές, χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια κοντά στα βουνά.