Βροχερός αναμένεται ο καιρός την εβδομάδα των Χριστουγέννων, σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά στοιχεία που επικαλούνται οι μετεωρολόγοι.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, ο καιρός μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου θα είναι ήπιος, ωστόσο το Σαββατοκύριακο από την Θεσσαλία και νοτιότερα αναμένονται τοπικές βροχές. Όπως είπε στην εκπομπή Live News αν διατηρηθούν τα τελευταί προγνωστικά στοιχεία, από την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου έως και ανήμερα τα Χριστούγεννα προβλέπεται σχετικά άστατος καιρός.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Καλλιάνος, δεν θα αναμένεται κάποιο οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας με μεγάλα ύψη βροχής, αλλά θα επικρατεί συννεφιά και βροχοπτώσεις, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Όσον αφορά το αν θα δούμε χιόνια, ο μετεωρολόγος το απέκλεισε, καθώς όπως είπε η θερμοκρασία θα φθάσει τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ ακόμη και σε περιοχές με μεγάλο υψόμετρο, κυρίως της βόρειας Ελλάδας, όπου αναμένεται πολύ κρύο, δεν αναμένονται χιόνια.

Βροχοπτώσεις προβλέπει ο Θοδωρής Κολυδάς

Άστατο καιρό, με βροχοπτώσεις, αλλά με φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, προβλέπει για την εβδομάδα των Χριστουγέννων ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτηση του.

Όπως αναφέρει «έως και τα Χριστούγεννα στο θερμοκρασιακό πεδίο δεν διαφαίνονται ουσιαστικές αποκλίσεις. Οι τιμές φαίνεται να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για ακραίες καταστάσεις. Το ίδιο ισχύει για τους ανέμους».

Προσθέτει ότι «το κύριο σημείο αβεβαιότητας αφορά τις βροχοπτώσεις, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα εξακολουθούν να διαφοροποιούνται ως προς τη θέση και την ακριβή τροχιά ενός επιφανειακού βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο» σημειώνοντας ότι «ικρές μετατοπίσεις του συστήματος αυτού είναι ικανές να αλλάξουν αισθητά την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων στη χώρα μας».

Καταλήγει δε τονίζοντας ότι «τα μοντέλα συμφωνούν μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου, ενώ αργότερα οι προγνώσεις παραμένουν επισφαλείς».

Τσατραφύλλιας: «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές»

Με τους δύο συναδέλφους του συμφωνεί και ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος προβλέπει άστατο καιρό με τοπικές βροχές στα κεντρικά και νότια και μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους Γιάννη Καλλιάνο και Θοδωρή Κολυδά, ο ίδιος προβλέπει ότι στα χιονοδρομικά κέντρα θα χιονίσει, ενώ ρισκάρει να προβλέψει ότι από τις 26 Δεκεμβρίου έως της Πρωτοχρονιά υπάρχει «τάση για πιο κρύες καταστάσεις».

Πιο αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, ήδη γράφονται –και θα συνεχίσουν να γράφονται– πολλά για την εξέλιξη του καιρού.

Είναι απολύτως λογικό ο κόσμος να θέλει να γνωρίζει με τι καιρό θα ταξιδέψει ή θα γιορτάσει τις ημέρες αυτές, κάτι που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για πολλούς «παρόχους πληροφορίας».

Παρά τις πιέσεις, δεν μπορώ ακόμη να δώσω με βεβαιότητα απαντήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, καθώς η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια.

Ωστόσο θα προσπαθήσω να δώσω μια πρώτη τάση-εκτίμηση.

Σάββατο 20/12 -Δευτέρα 22/12 :

Λίγες βροχές κεντρικά και νότια – μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Τρίτη 23/12 -Τετάρτη 24/12 :

θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή -περισσότερες βροχές δυτικά-βόρεια-ανατολικό Αιγαίο- ισχυροί νοτιάδες -χιόνια στα χιονοδρομικά

Χριστούγεννα :

Θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή-λίγες βροχές στα κεντρικα και νοτια.

Παρασκευή 26/12 -Πρωτοχρονιά :

Τάση για πιο κρύες καταστάσεις.

Υ.Γ : Μέρα με τη μέρα θα γίνομαι πιο σαφής».

Μαρουσάκης: «Νέα κακοκαιρία από τον κόλπο της Σύρτης»

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει ήπιο καιρός μέχρι και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, οπότε αντιθέτως με τους προηγούμενους, προβλέπει ότι στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες που θα μας οδηγήσουν προς την αλλαγή του έτους.

Συγκεκριμένα αναφέρει σε ανάρτησή του:

«Μετά από αρκετές ημέρες απουσίας αξιόλογων βροχοπτώσεων μιας και το ατμοσφαιρικό βουνό που απλώνεται από πάνω μας έχει κλείσει το δρόμο για τις κακοκαιρίες, βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης έρχεται για να “ξεκλειδώσει” την πόρτα και να ανοίξει ο δρόμος για μια σειρά από κακοκαιρίες που ενδεχομένως μας οδηγήσουν με εξάρσεις και υφέσεις ακόμη και στις πρώτες ημέρες του νέου έτους.

Μένοντας όμως στα πιο κοντινά μας, αξίζει να σημειώσουμε ότι η κακοκαιρία που θα μας απασχολήσει το Σαββατοκύριακο θα επικεντρωθεί κυρίως προς τα ανατολικά και νότια όπου εκεί θα δούμε τα πιο έντονα φαινόμενα.

Δυτικότερα και βορειότερα το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην ανάπτυξη έντονων – επικίνδυνων φαινομένων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί και από χαμηλής έντασης ψυχρή εισβολή γεγονός που θα οδηγήσει σε υποχώρηση του υδραργύρου κάτι που ίσως θα ευνοήσει τις χιονοπτώσεις σε ψηλά βουνά».