Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, το ενδιαφέρον όλων στρέφεται όχι μόνο στο εορταστικό κλίμα, αλλά και στις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν. Οι γιορτές στα «λευκά» αποτελούν για πολλούς μια μαγική εικόνα που παραπέμπει σε παραμυθένιο τοπίο.

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι στρέφονται σε παραδοσιακές μεθόδους πρόβλεψης του καιρού, όπως τα μερομήνια, για να «μαντέψουν» τι μας επιφυλάσσει ο χειμώνας. Φέτος, τα μερομήνια δείχνουν ότι ο Ιανουάριος μας επιφυλάσσει χαμηλές θερμοκρασίες και… χιόνι.

Σύμφωνα με τα μερομήνια 2025-2026 και τις εκτιμήσεις των ειδικών, ο χειμώνας που έρχεται θα είναι από τους πιο δυνατούς και απαιτητικούς των τελευταίων χρόνων, με χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα, έντονο κρύο και εκτεταμένες βροχοπτώσεις.

Χειμώνας 2025-2026: Ένα δυνατό ξεκίνημα

Ιανουάριος 2026 : Χιόνια ακόμα και σε πεδινές περιοχές, ισχυρές κακοκαιρίες σε όλη τη χώρα.

Φεβρουάριος 2026: Παρατεταμένες βροχές και βαρυχειμωνιά.

Ο χειμώνας φαίνεται επίμονος, με ακραία φαινόμενα που επιβαρύνονται από την κλιματική κρίση.

Άνοιξη 2026: Η ανάσα αργεί

Μάρτιος 2026: Συνεχίζεται το κρύο και οι βροχές, με σταδιακή βελτίωση προς το τέλος του μήνα.

Η άνοιξη αργεί να φανεί, καθώς ο χειμώνας κρατά τα ηνία μέχρι τα τέλη Μαρτίου.

Τι πρέπει να γνωρίζετε