Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, αναμένονται φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις αυξημένες νεφώσεις, τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες.

Στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά, αρχικά στο Ιόνιο, ενώ από το μεσημέρι θα επεκταθούν στην Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία – κυρίως στις περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων –, τη δυτική και κεντρική Στερεά (ιδίως Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία και Φωκίδα) και τη δυτική Πελοπόννησο.

Από το απόγευμα, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν την κεντρική Μακεδονία, ενώ από το βράδυ την ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και πρόσκαιρα τη νύχτα τη δυτική Μακεδονία.

Στην υπόλοιπη χώρα, θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που σταδιακά θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές και από το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Χιόνια θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας, σε υψόμετρα περίπου άνω των 1.400–1.800 μέτρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τους 12–13°C, στο Ιόνιο, τα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο 14–16°C και στα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα 17–18°C, και τοπικά στην Κρήτη έως 19°C.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται γενικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά περιόδους, ενώ από το μεσημέρι και μετά θα εκδηλωθούν τοπικές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15°C, τοπικά έως 16°C, με ανέμους νότιους–νοτιοανατολικούς 3–5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές, ενώ από το μεσημέρι θα σημειωθούν καταιγίδες, οι οποίες από το απόγευμα και μετά θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12°C. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί–νοτιοανατολικοί 3–5 μποφόρ, στρεφόμενοι το βράδυ σε βόρειους–βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Πέμπτη 25/12 – Χριστούγεννα: Καιρός δύο ταχυτήτων

Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο καιρός θα είναι διχασμένος.

Στα δυτικά, κεντρικά και νότια, η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες μέχρι το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Στα βόρεια και ανατολικά, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τα φαινόμενα θα επιμείνουν έως το απόγευμα.

Στην Κρήτη, θα επικρατήσουν διαστήματα ηλιοφάνειας με ασθενείς τοπικές βροχές.

Το βράδυ, λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3–5 μποφόρ, ενώ στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσουν τα 6–7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 12–13°C στα βόρεια, τους 14–16°C στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και τους 17–19°C στην ανατολική νησιωτική χώρα.

Παρασκευή 26/12: Σταδιακή βελτίωση

Την Παρασκευή, ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Βροχές θα επιμείνουν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και το Ιόνιο, όμως από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα είναι στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 3–5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι–βορειοανατολικοί 4–6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, με πιθανό παγετό νωρίς το πρωί.

Σαββατοκύριακο 27–28/12: Γενικά καλός καιρός

Το Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα είναι γενικά καλός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν βόρειοι στο Αιγαίο 4–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει ελαφρά πτώση το Σάββατο και θα παραμείνει σταθερή την Κυριακή, ενώ παγετός νωρίς το πρωί θα εμφανιστεί στα βόρεια ηπειρωτικά το Σάββατο και στα κεντρικά και βόρεια την Κυριακή.