Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), μεταβαλλόμενος θα είναι ο καιρός την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, με νεφώσεις και τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κατά τόπους, κυρίως στα δυτικά και τα νησιά του Αιγαίου, αναμένονται πρόσκαιρα φαινόμενα μεγαλύτερης έντασης.

Πιο αναλυτικά, παροδικά αυξημένες νεφώσεις προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τις πρωινές ώρες ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα Δωδεκάνησα δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Από το μεσημέρι, οι βροχές θα επεκταθούν στο Ιόνιο και σταδιακά στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα, ενώ τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ τη νύχτα αναμένονται χιόνια στα βορειοδυτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια και έως 18 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 10 έως 17 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά. Άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 13 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με τοπικές βροχές αργά το βράδυ στη δυτική Μακεδονία. Άνεμοι ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 4 έως 14 βαθμούς, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Από το μεσημέρι αναμένονται βροχές, ενώ το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 8 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως το πρωί. Άνεμοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 7 έως 17 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στην Κρήτη. Άνεμοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, αργότερα μεταβλητοί ασθενείς. Θερμοκρασία από 11 έως 18 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Θερμοκρασία από 14 έως 18 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου (Παραμονή Χριστουγέννων): Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, τοπικά ισχυρές. Χιόνια στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Θερμοκρασία έως 19 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου.

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα): Καταιγίδες σε Μακεδονία, Θεσσαλία και βόρειο Αιγαίο, πιθανώς ισχυρές. Τοπικές βροχές στη δυτική και νότια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν στο βόρειο Αιγαίο έως 8 μποφόρ, χωρίς αξιόλογη μεταβολή θερμοκρασίας.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου (Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων): Νεφώσεις με βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και τη Στερεά. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το απόγευμα. Πτώση θερμοκρασίας και παγετός στα βόρεια ηπειρωτικά.

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου: Λίγες τοπικές νεφώσεις και μικρή άνοδος της θερμοκρασίας. Παγετός το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.