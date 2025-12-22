Βροχές και καταιγίδες αναμένονται τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, με τον καιρό να παραμένει άστατος έως τα Χριστούγεννα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μόνο στα βόρεια ορεινά και στα χιονοδρομικά κέντρα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει φθινοπωρινό σκηνικό.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η χώρα θα περάσει τις γιορτές με «βροχερό και μουντό καιρό». Το διήμερο 23 και 24 Δεκεμβρίου οι περισσότερες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Δείτε στον χάρτη πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Από την Παρασκευή αναμένεται βελτίωση του καιρού, η οποία θα διατηρηθεί έως την Πρωτοχρονιά. Ωστόσο, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά και δεν αποκλείονται «χιονοεκπλήξεις» σε ορισμένες περιοχές.

Εκτιμήσεις μετεωρολόγων

Ο διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι από την Τρίτη έως τα Χριστούγεννα θα εκδηλωθούν βροχές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν σε μεγάλα υψόμετρα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Δείτε στον διαδραστικό χάρτη πού θα πέσουν χιόνια:

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Με μουντό, βροχερό καιρό και λίγα χιόνια τα φετινά Χριστούγεννα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα! Με αρκετές βροχές οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα… Από την Παρασκευή και το Σ/Κ βελτιώνεται ο καιρός. Φινάλε το 2025 θα κάνει με περισσότερο κρύο και ίσως και χιονο-εκπλήξεις!»

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Από την Τρίτη απόγευμα έως και τα Χριστούγεννα βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Κάποια χιόνια θα έχουμε στα βουνά σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα στη Κεντρική Βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία κανονική και οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα. Οδηγούμε με προσοχή…»

Ο καιρός σήμερα, 22 Δεκεμβρίου 2025

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται στα ανατολικά και στα νησιά του Ιονίου, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο νότιο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 17 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Αρχικά λίγες βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα οι βροχές θα ενταθούν στο Ιόνιο και θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά, με χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Παραμονή Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και το Ιόνιο, πιθανώς ισχυρές. Τοπικές βροχές και στα υπόλοιπα, με χιόνια στα ορεινά της βορειοδυτικής Ελλάδας. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα νότια.

Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου

Νεφώσεις με βροχές σε όλη τη χώρα και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και το Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο.

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Άστατος καιρός με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.