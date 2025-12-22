Την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από διαστήματα ηλιοφάνειας σε συνδυασμό με νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους θα είναι αυξημένες. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, με τα φαινόμενα να εντοπίζονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Από το μεσημέρι, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση στα δυτικά, καθώς βροχές θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και σταδιακά θα επεκταθούν και στα δυτικά ηπειρωτικά τμήματα. Κατά τις βραδινές ώρες, στο Ιόνιο θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες τοπικά ενδέχεται να είναι ισχυρές, ενώ την ίδια χρονική περίοδο χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Τις πρωινές ώρες, στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, με σχηματισμό ομιχλών, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις.

Ενισχυμένοι άνεμοι στο Ιόνιο – εξασθένηση στο Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές έως νοτιοανατολικές διευθύνσεις, έντασης 4 έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία ενίσχυση έως και 7 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, με τάση εξασθένησης στη συνέχεια.

Θερμοκρασία σε κανονικά επίπεδα

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα διατηρηθεί σε ήπια και γενικά κανονικά επίπεδα για την εποχή. Στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου, τοπικά έως 14 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 15 με 17 βαθμούς, με τη νότια νησιωτική χώρα να αγγίζει τοπικά και τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική, προβλέπεται μερική ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους και κατά περιόδους θα είναι πιο αυξημένες, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες – βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, με ενίσχυση στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν, ενώ αργά το βράδυ αναμένονται λίγες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 11 βαθμούς Κελσίου, τοπικά έως 12 βαθμούς, με τους ανέμους να πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, έντασης 2 με 3 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσει γενικά η εβδομάδα των Χριστουγέννων

Όσον αφορά τη συνέχεια της εβδομάδας των Χριστουγέννων, ο καιρός θα είναι γενικά βροχερός, αλλά θερμοκρασιακά ήπιος, με τις τιμές να παραμένουν κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Από το απόγευμα της Τρίτης, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά, ενώ το επόμενο διήμερο θα επεκταθούν ανατολικότερα, με περισσότερη ένταση στα δυτικά, τα βόρειακαι το ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα.

Μέχρι και την Πέμπτη, ανήμερα των Χριστουγέννων, φαινόμενα θα εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ από την Παρασκευή ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στα ανατολικά. Το Σαββατοκύριακοαναμένεται γενική βελτίωση του καιρού σε όλη τη χώρα.