Η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούνται λέξεις όπως «συμπεριληπτικό» (encompassing), «πολύτιμη ενορατικότητα» (valuable insight) ή «σημείο καμπής» (key turning point). Η εκτεταμένη χρήση έντονων στοιχείων στη γραμματοσειρά (αυτό που λέμε bold), ακόμη και όταν δεν χρειάζεται.

Η απρόσμενη εμφάνιση emojis στη ροή ενός κειμένου. Πρόκειται για ένα ελάχιστο δείγμα αυτού που η ιστοσελίδα lithub.com (Literary Hub) ονομάζει «πρακτικό οδηγό αναγνώρισης της Τεχνητής Νοημοσύνης». Με αυτό ασχολήθηκε ο James Folta στο σχετικό άρθρο του υποδεικνύοντας την ειδική ενότητα της Wikipedia, όπου έχουν συγκεντρωθεί εκατοντάδες παραδείγματα για τη γλώσσα και το ύφος που χρησιμοποιούν τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLM) όταν πρόκειται να αποδώσουν κείμενα.

Η λίστα είναι μεγάλη και χρειάζεται να έχει κανείς υπομονή για να διατρέξει τον οδηγό. Έστω κι έτσι, όμως, σχολιάζει ο Folta «είναι να εντυπωσιάζεσαι από την αφοσίωση της Wikipedia». Η εγκυκλοπαίδεια, έτσι κι αλλιώς, δεν δηλώνει κάθετα αντίθετη στη χρήση των Γλωσσικών Μοντέλων.

Υποδεικνύει μάλλον τον «κίνδυνο» της ομογενοποίησης στη γλώσσα και το ύφος που μπορεί τελικά να υπονομεύσει τις μηχανές αναζήτησης και, φυσικά, και τη Wikipedia. Σε κάθε περίπτωση, όπως λέει ο ίδιος ο αρθρογράφος: «Συνεχίστε να διαβάζετε με κριτικό βλέμμα και ρίξτε μια ματιά στο https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Signs_of_AI_writing