Σοβαρό περιστατικό ένοπλης επίθεσης σημειώθηκε σε σχολείο της Τουρκίας, όταν ανήλικος μαθητής άνοιξε πυρ εναντίον του διευθυντή του κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, προκαλώντας σκηνές πανικού στον χώρο.

Ο διευθυντής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν στιγμές έντονης αναστάτωσης, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να προστατευτούν και να απομακρυνθούν από το σημείο της επίθεσης.

⚡️🇹🇷 A 12-year-old student opened fire on a school principal in Turkey In the city of Mersin, a middle school student shot a 39-year-old man with a rifle прямо in the schoolyard. The victim sustained severe injuries and is in critical condition. The teenager has been detained —… pic.twitter.com/3ImHRMu5GN — NEXTA (@nexta_tv) December 22, 2025

Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το επεισόδιο συνδέεται πιθανότατα με παρατήρηση που είχε κάνει ο διευθυντής στον μαθητή την προηγούμενη εβδομάδα, όταν εκείνος είχε φτάσει στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο, παρά τον σχετικό κανονισμό.

Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό, ενώ υπό κράτηση τέθηκε και ο πατέρας του, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας των αρχών για τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης.