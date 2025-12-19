Η Τουρκία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εντόπισε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος Orlan-10 ρωσικής προέλευσης στη βορειοδυτική πόλη Kocaeli, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι αρχικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι το drone είχε χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αναγνώρισης και επιτήρησης, προσθέτοντας ότι η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

BREAKING: A Russian-made Orlan-10 UAV crashed in a rural area of İzmit, Kocaeli, Türkiye. Authorities have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/ScIi67DQxq — Clash Report (@clashreport) December 19, 2025

Πρόκειται για το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα: πριν από τρεις ημέρες, τουρκικά μαχητικά F-16 κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στον τουρκικό εναέριο χώρο πάνω από μη κατοικημένη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

Η Άγκυρα δεν κατάφερε να προσδιορίσει την προέλευση του πρώτου drone, καθώς καταστράφηκε πλήρως στον αέρα.

Με πληροφορίες από Reuters