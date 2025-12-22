H Σμαράγδα Καρύδη πιο αποκαλυπτική από ποτέ όσον αφορά το παρόν αλλά και το παρελθόν της στο podcast του Fipster «ΘΑΡΡΟΣ Ή ΑΛΗΘΕΙΑ».

Χαμός στον κυβερνοχώρο και αυτές τις μέρες. Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster στο Youtube, «Θάρρος ή Αλήθεια», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για δύο σημαντικές σχέσεις που είχε στο παρελθόν με δυο πολύ μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου.

Και όλο αυτό μέσα από ένα παιχνίδι που έπρεπε να επιλέξει θάρρος ή αλήθεια. Εκείνη φαίνεται πως επέλεξε αλήθειες. Συγκεκριμένα, απάντησε στις αναζητήσεις που υπάρχουν στην Google «Σμαράγδα Καρύδη Μαρκουλάκης» και «Σμαράγδα Καρύδη Σταύρος Ξαρχάκος».

«Δεν είμαστε κολλητοί, όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι. Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε ως φίλοι, αλλά ήμασταν μαζί περίπου τρία χρόνια με κάποια on – off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι κι έχουμε κάνει διάφορες δουλειές μαζί κατά καιρούς. Ο Κωνσταντίνος είναι αξιαγάπητος, δε βγάζει ανταγωνισμό. Όπως και με τις σχέσεις του Κωνσταντίνου κάναμε παρέα και διακοπές μαζί».

Αυτά ήταν τα λόγια της. Αυτή ήταν η αλήθεια της και όπως φάνηκε δεν μασάει τα λόγια της.