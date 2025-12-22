Το Le Grand Rex , ο μεγαλύτερος κινηματογράφος της Ευρώπης, άνοιξε ήδη τις κρατήσεις εισιτηρίων για τις πρώτες προβολές της νέας ταινίας του Christopher Nolan , με τίτλο « Η Οδύσσεια », στη Γαλλία.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από τον καθένα: αντί να κάνει δηλώσεις για να παρουσιάσει το έργο του, εντυπωσιακά τρέιλερ ή επιθετικό marketing, άφησε το ίδιο του το φιλμ να μιλήσει για εκείνον. Ο εξάλεπτος πρόλογος της Οδύσσειας προβάλλεται ήδη στις κινηματογραφικές αίθουσες, συνοδεύοντας προβολές 70mm IMAX, και αποτελεί την πρώτη εκτεταμένη ματιά στο πιο φιλόδοξο εγχείρημα της καριέρας του. Και ναι, από αυτά τα έξι λεπτά γίνεται σαφές ότι δεν πρόκειται απλώς για μια κινηματογραφική διασκευή του Ομήρου, αλλά για ένα κινηματογραφικό έπος με τη σφραγίδα του Νόλαν.

Ο πρόλογος ξεκινά μέσα στον Δούρειο Ίππο. Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας, μαζί με τον Τζον Μπέρνθαλ και άλλους Έλληνες πολεμιστές, είναι κρυμμένοι στο εσωτερικό του ξύλινου δημιουργήματος. Η ένταση χτίζεται όχι με λόγια, αλλά με ήχο: ανάσες, τριξίματα, μέταλλο που γδέρνει ξύλο. Ένας Τρώας φρουρός καρφώνει το άλογο με δόρυ, τραυματίζοντας έναν από τους άνδρες. Το τέχνασμα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Δεν αποκαλύπτεται. Όταν οι Έλληνες βγαίνουν από το άλογο, δεν υπάρχει θρίαμβος. Υπάρχει εκτέλεση. Σιωπηλή, ωμή, χωρίς εξιδανίκευση. Οι φρουροί εξοντώνονται, οι πύλες της πόλης γίνονται πεδίο μάχης και οι τεράστιοι μηχανισμοί ανοίγουν με κόπο, ιδρώτα και απώλειες. Η Τροία δεν πέφτει θεαματικά — καταρρέει χαοτικά. Είναι μια σκηνή πολέμου χωρίς ηρωισμό, κάτι που ο Νόλαν έχει εξερευνήσει και στο Dunkirk, αλλά εδώ αποκτά μυθική διάσταση.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον. Η σύνθεση δεν θυμίζει τίποτα από το προηγούμενο έργο του. Δεν είναι απλώς επική. Είναι απειλητική. Πολυφωνικά μοτίβα, σκοτεινά χορωδιακά στοιχεία και μια σταδιακή κλιμάκωση που σφίγγει τον θεατή όσο η μάχη ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Ο ήχος λειτουργεί σαν ψυχολογικός καταλύτης, όχι σαν συνοδευτικό.Το μεγάλο ερώτημα, βέβαια, παραμένει. Αν αυτά τα πέντε λεπτά είναι υπόσχεση, μπορεί ο Κρίστοφερ Νόλαν να τηρήσει το ίδιο επίπεδο έντασης, κλίμακας και πρακτικής κινηματογράφησης σε ολόκληρη ταινία; Η Οδύσσεια δεν είναι ένα ενιαίο δράμα, αλλά ένα επεισοδιακό, περιπλανώμενο έπος. Η ισορροπία ανάμεσα στον εσωτερικό Οδυσσέα και το εξωτερικό ταξίδι θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του. Αν όμως ο πρόλογος λέει κάτι ξεκάθαρα, είναι το εξής: ο Νόλαν δεν προσεγγίζει τον Όμηρο ως μνημείο, ως μία φιγούρα της αρχαιότητας, αλλά ως ζωντανό, εύφλεκτο υλικό. Και αν το υπόλοιπο φιλμ ακολουθήσει αυτή τη γραμμή, τότε η Οδύσσεια δεν θα είναι απλώς άλλη μία κινηματογραφική διασκευή ενός κλασικού έργου. Θα είναι μια σύγχρονη κατάβαση στον μύθο με σκοτάδι, αίμα και σιωπή.

Τομ Χόλαντ: «Το σενάριο είναι το καλύτερο που έχω διαβάσει ποτέ»

Ο Τομ Χόλαντ επαινεί την ταινία «Η Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής της ταινίας και λίγο πριν τα γυρίσματα του Spider-Man: Brand New Day.Ο Χόλαντ πρόκειται να υποδυθεί τον Τηλέμαχο στην κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έργου του Ομήρου από τον Νόλαν, η οποία περιλαμβάνει ένα καστ με πλήθος από πασίγνωστους αστέρες.

«Το σενάριο είναι το καλύτερο σενάριο που έχω διαβάσει ποτέ», δήλωσε ο Χόλαντ στο Agence France-Presse. Για τη συνεργασία του με τον Νόλαν, ο Χόλαντ είπε ότι ο σκηνοθέτης «είναι ένας πραγματικός συνεργάτης», προσθέτοντας: «Ξέρει τι θέλει… αλλά δεν είναι ένα περιβάλλον όπου δεν μπορείς να προτείνεις ιδέες ή να χτίσεις χαρακτήρες με συγκεκριμένους τρόπους».Η πρεμιέρα της ταινίας «Η Οδύσσεια» έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιουλίου 2026 και είναι μια μεταφορά του επικού ποιήματος του Ομήρου και της ιστορίας του Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, και του επικίνδυνου ταξιδιού του πίσω στην πατρίδα μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χόλαντ μιλάει με θερμά λόγια για την συνεργασία του με τον Νόλαν.Σε συνέντευξη του στο GQ που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο, ο Χόλαντ χαρακτήρισε την εμπειρία του «καταπληκτική» και «τη δουλειά μιας ζωής».«Η καλύτερη εμπειρία που είχα στα γυρίσματα. Απίστευτη», δήλωσε ο Χόλαντ στο GQ. «Ήταν συναρπαστική. Ήταν διαφορετική. Και νομίζω ότι η ταινία θα είναι διαφορετική από οτιδήποτε έχουμε δει ποτέ».

Συνέχισε, «Η συνεργασία με τον Κρις, η γνωριμία με αυτόν και την Έμμα [Τόμας] ήταν απολύτως φανταστική. Δεν έχω ξαναδεί κάποιον που να μπορεί να εργάζεται με τον τρόπο που εργάζονται αυτοί, και υπάρχει σίγουρα λόγος για τον οποίο είναι οι καλύτεροι στον κλάδο. Το να βρεθώ στην πρώτη σειρά σε αυτό, να είμαι μέρος της διαδικασίας και να συνεργαστώ με έναν πραγματικό μάστορα της τέχνης του και να μάθω από αυτόν ήταν η καλύτερη εμπειρία που είχα ποτέ».

Νέες εικόνες δόθηκαν στην δημοσιότητα

Νέες εικόνες από την επερχόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν δόθηκαν στη δημοσιότητα, προκαλώντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον στους φίλους του σινεμά. Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το περιοδικό Entertainment Weekly αποκαλύπτουν τους Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Χιμές Πατέλ στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης συνεργάζεται ξανά με τον Ματ Ντέιμον, ο οποίος υποδύεται τον Οδυσσέα στο δεκαετές ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ο Ντέιμον εμφανίζεται δίπλα στον Χιμές Πατέλ, ο οποίος ενσαρκώνει τον Ευρύλοχο.

Στην ταινία, ο Νόλαν συνεργάζεται εκ νέου και με την Αν Χάθαγουεϊ, με την οποία έχει συνυπογράψει επιτυχίες όπως «Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η Επιστροφή» και «Interstellar». Η ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο της Πηνελόπης, ενώ ο Τομ Χόλαντ υποδύεται τον Τηλέμαχο.

Η ταινία «The Odyssey» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου.