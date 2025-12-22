Ο πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρης Βερβεσός, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η συντονιστική στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, αντιτάχθηκε στην πρόταση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕνΔΕ) για αντικατάσταση των δικηγόρων με δικαστές στα Πειθαρχικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων.

Παράλληλα, ο κ. Βερβεσός ανέφερε ότι η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕνΔΕ «επέλεξε τη ρητορική του μίσους» και η συμπεριφορά αυτή τον έχει εκπλήξει, πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν το δικηγορικό σώμα έχει σταθεί κατ’ επανάληψή αρωγός στους δικαστές και εισαγγελείς στα προβλήματα και τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί, αναφέροντας μάλιστα αναλυτικά τις περιπτώσεις που οι δικηγόροι στάθηκαν στο πλευρό των δικαστών και της ΕνΔΕ.

Ο κ. Βερβεσός, αναφερόμενος στην πρόταση της ΕνΔΕ για την αντικατάσταση των δικηγόρων στα Πειθαρχικά Συμβούλια από δικαστές, την χαρακτήρισε «κόκκινη γραμμή» και προσέθεσε: «Παραβιάζει την αυτορρύθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος και τον σκληρό πυρήνα της Διεθνούς Σύμβασης που υπέγραψε πρόσφατα η χώρα μας, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του δικηγορικού επαγγέλματος. Εξάλλου, την άποψη αυτή επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο ‘Αρειος Πάγος, ο οποίος, στο από 28.11.2025 , θεώρησε ως επαρκές το υφιστάμενο σήμερα θεσμικό πλαίσιο για την πειθαρχική δικαιοδοσία των Δικηγορικών Συλλόγων».

Ερωτηματικά

Ακόμη, ο πρόεδρος της Ολομέλειας εξέφρασε ερωτηματικά ως προς την πρόταση της ΕνΔΕ να αφαιρούνται από τους δικηγόρους οι υποθέσεις που χειρίζονται όταν επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά στις δικαστικές αίθουσες και να αποβάλλονται με τη συνοδεία αστυνομικών, επισημαίνοντας ότι «το δικαίωμα επιλογής συνηγόρου κατοχυρώνεται από την ΕΣΔΑ».

Επίσης, ο κ. Βερβεσός, υπενθύμισε ότι από το πανελλήνιο συνέδριο των δικηγόρων στις Σέρρες, το 2019 είχε προταθεί η θέσπιση κοινού Κώδικα Δεοντολογίας, που θα διέπει τις σχέσεις μεταξύ δικηγόρων και δικαστών, κάτι που αποτελεί αναγκαιότητα, σήμερα παρά ποτέ και διευκρίνισε:

«Η Ολομέλεια εμμένει στη θέση της για την ανάγκη αγαστής συνεργασίας μεταξύ λειτουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης προς όφελος της Δικαιοσύνης και της Κοινωνίας. Τούτο όμως, προϋποθέτει τον αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου ενός εκάστου».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και μέλος της συντονιστικής της Ολομέλειας Ηλίας Κλάππας, ανέφερε ότι «η πρόταση της ΕνΔΕ που προβλέπει δυνατότητα αφαίρεσης υπόθεσης από δικηγόρο αφενός προσβάλλει τον θεσμικό ρόλο του δικηγόρου και αφετέρου στρέφεται κατά των ίδιων των πολιτών καθώς τους στερεί την επιλογή της εκπροσώπησής τους στο δικαστήριο» και συνέχισε: «Η ανεξαρτησία του δικηγόρου συνδέεται με την αρχή της δίκαιης δίκης κατά την ΕΣΔΑ και την αρχή της αποτελεσματικής υπεράσπισης των δικαιωμάτων των πολιτών και περαιτέρω με το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα παροχής εννόμου προστασίας».

Ακόμη, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, τόνισε:

«Οι προτάσεις της ΕνΔΕ έρχονται σε αντίθεση τόσο με την ΕΣΔΑ όσο και με τη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία του επαγγέλματος του δικηγόρου που έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με το δίκαιο των διεθνών συμβάσεων, η υπογραφή αυτή, ακόμη και πριν από την κύρωση της σύμβασης, γεννά υποχρεώσεις για τη χώρα μας στον βαθμό που η Πολιτεία δεν μπορεί να λάβει μέτρα που να έρχονται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπει η σύμβαση που υπέγραψε».

Τέλος, ο πρόεδρος του Δικ. Συλλόγου Πειραιά ανέφερε: «Με την ΕνΔΕ έχουμε προβεί σε κοινές θεσμικές ενέργειες για την προάσπιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για το λόγο αυτό προκαλεί μεγάλη απορία γιατί σε απάντηση των θεσμικών αυτών ενεργειών η ΕνΔΕ επιλέγει μία πολεμική αντιπαράθεση με τους δικηγόρους και αμφισβητεί τον θεσμικό τους ρόλο ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης».

Να ελέγχουν τις εξουσίες

Ο δικηγόρος, σύμβουλος της Ολομέλειας και ενασχολούμενος με ευρωπαϊκά θέματα, Βασίλης Χειρδάρης, ανέφερε ότι σύμφωνα με αποφάσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων, οι δικηγόροι είναι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα να ελέγχουν και τις τρεις εξουσίες, προσθέτοντας ότι τα διεθνή δικαστήρια έχουν κρίνει ότι είναι συμβατή και κατοχυρωμένη με τους διεθνείς νομικούς κανόνες, η προστασία της ανεξαρτησίας των δικηγόρων και του δικαιώματος τους στην άσκηση κριτικής. Ακόμη, ο κ. Χειρδάρης αναφέρθηκε σε σωρεία αποφάσεων των διεθνών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων που κατοχυρώνουν την ανεξαρτησία των δικηγόρων.