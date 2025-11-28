Με μια «πυροσβεστική» παρέμβαση ο Άρειος Πάγος επιχειρεί να χαμηλώσουν οι τόνοι και να μη συνεχιστεί το κλίμα έντασης μεταξύ δικαστών και δικηγόρων .

Με μια ανακοίνωση που διακρίνεται από πνεύμα συμβιβασμού των δύο πλευρών, το Ανώτατο Δικαστήριο δια του εκπροσώπου Τύπου του, αρεοπαγίτη Παναγιώτη Λυμπερόπουλου καλεί δικαστές και δικηγόρους προκειμένου να σταματήσουν άμεσα την «τεχνητή» όπως τη χαρακτηρίζει ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ τους. Όπως χαρακτηριστικά μάλιστα υπογραμμίζεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, «τυχόν εξακολούθηση των ίδιων συμπεριφορών θα αξιολογηθεί ως προσβολή της Δικαιοσύνης και των Πολιτών».

Αναλυτικά, στο δελτίο Τύπου αναφέρεται: «Το τελευταίο χρονικό διάστημα, που συμπίπτει με τις εκλογές στους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, αλλά και την επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, παρουσιάζεται το φαινόμενο, των εκατέρωθεν δηλώσεων και δημοσίων τοποθετήσεων που προκαλούν (τεχνητή) ένταση στις σχέσεις δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και δικηγόρων, με αφορμή την έκδοση μη αρεστών ενδεχομένως δικαστικών αποφάσεων, βουλευμάτων, ή και γενικά τη διατύπωση κρίσεων από τα δικαστικά όργανα στα πλαίσια της δικαιοδοτικής τους λειτουργίας.

Τόσο οι δικαστικοί λειτουργοί όσο και οι συνήγοροι-συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, θα πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, που είναι το διακύβευμα μιας ευνομούμενης κοινωνίας και θα πρέπει να προφυλάσσεται ως κόρη οφθαλμού από όλους.

Επισημαίνουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το κλίμα, ότι η προστασία των θεσμών και των μετεχόντων στην απονομή της δικαιοσύνης δεν είναι επαρκές άλλοθι για συμπεριφορές που κινούνται στο φάσμα της παραβίασης των κανόνων της δεοντολογίας. Άλλωστε, η υπηρεσία που παρέχουν με τέτοιου είδους εξωθεσμικές «δράσεις» καθόλου χρήσιμη και οπωσδήποτε βλαπτική είναι για τους συναδέλφους τους δικαστές και δικηγόρους, τους οποίους θεωρητικά επιθυμούν να προστατεύσουν.

Υπενθυμίζουμε ότι οι διαδικασίες ελέγχου των παραβατικών συμπεριφορών είναι ανελαστικά θεσπισμένες με συγκεκριμένες διατάξεις του Συντάγματος, του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και του Κώδικα Δικηγόρων, και λειτουργούν. Συνεπώς, δεν είναι ανεκτές για το Κράτος Δικαίου αντίθετες συμπεριφορές ούτε πράξεις, που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα.

Αναμένουμε την άμεση ανταπόκριση των εμπλεκόμενων φορέων και των εκπροσώπων τους για την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης στο χώρο της απονομής του δικαίου. Τυχόν εξακολούθηση των ίδιων συμπεριφορών θα αξιολογηθεί ως προσβολή της Δικαιοσύνης και των Πολιτών».