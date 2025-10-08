Για την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τη διατροφή ανήλικων τέκνων μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου.
Σύμφωνα με την απόφαση, αν ο διαζευγμένος πατέρας αρνείται να καταβάλει τη διατροφή του παιδιού, η υποχρέωση αυτή μπορεί να μετακυληθεί στους παππούδες και τις γιαγιάδες.
Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά υπόθεση όπου ο πατέρας του παιδιού όχι μόνο αρνείτο να καταβάλει τη διατροφή, αλλά είχε και μεταβιβάσει όλη την περιουσία του, ώστε να μην εμφανίζει κανένα περιουσιακό στοιχείο στο όνομά του.
‘Έτσι, ο Άρειος Πάγος επικύρωσε την απόφαση που έλεγε πως ο παππούς και γιαγιάς του παιδιού θα αναλάβουν την οικονομική υποχρέωση απέναντι στο ανήλικο τέκνο καθώς αυτοί έχουν την οικονομική δυνατότητα.
Ο δικηγόρος Σπύρος Δημητρίου ωστόσο, είπε πως δεν πρόκειται για μία πρωτοφανή απόφαση.
«Έχουν υπάρξει ξανά τέτοιες αποφάσεις. Ίσως να μην υπήρχαν αποφάσεις Αρείου Πάγου γιατί αυτά λυνόντουσαν στον πρώτο βαθμό. Ο νόμος προστατεύει την ανηλικότητα».