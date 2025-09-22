Τέσσερα ανήλικα αγόρια κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά ένας 36χρονος, την ώρα που αυτά έπαιζαν σε δημοτικό σχολείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με καταγγελία, όλα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής, ενώ εκτός από την παρενόχληση ο 36χρονος, ομογενής από τη Γεωργία, φέρεται να ακολούθησε τα παιδιά, ηλικίας 9 και 11 ετών.

Ο 36χρονος, ομογενής από τη Γεωργία, εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Κατά την απολογία του, παραδέχθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ωστόσο αρνείται τις υπόλοιπες κατηγορίες, ζητώντας να εξεταστεί υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο ανέβαλε την εκδίκαση λόγω απουσίας των μαρτύρων του κατηγορητηρίου. Το δικαστήριο αποφάσισε να παραμείνει υπό κράτηση ο κατηγορούμενος μέχρι την πραγματοποίηση της δίκης.

Παράλληλα, ο 36χρονος, μέσω των συνηγόρων του, υποστήριξε ότι δέχθηκε βία από γονείς και επιφυλάχθηκε να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.