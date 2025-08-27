Δύο ανήλικα κορίτσια, 10 και 12 ετών, τραυματίστηκαν από έκρηξη μικρής φιάλης υγραερίου στο σπίτι τους στο Αγρίνιο. Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, πρόκειται για αδέρφια που την ώρα του συμβάντος βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο της κατοικίας τους. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το γκαζάκι εξερράγη και τα παιδιά τραυματίστηκαν στο πρόσωπο και στο σώμα, ευτυχώς, ελαφρά σύμφωνα με την αρχική πληροφόρηση.

Συνοδεία και των γονέων τους μεταφέρθηκαν στη νοσηλευτική μονάδα του Αγρινίου όπου οι γιατροί των Επειγόντων τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.