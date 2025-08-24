Έκρηξη σημειώθηκε σε κατάστημα παιχνιδιών, στο κέντρο της Μόσχας.

Τα διεθνή πρακτορεία κάνουν λόγο για έναν νεκρό και δύο τραυματίες ενώ επικρατεί χάος, όπως φαίνεται από βίντεο στα social media.

❗️🇷🇺 – Explosion at Moscow’s Central Children’s World: Evacuation and Injuries Reported An explosion occurred at the Central Children’s World in Moscow, prompting an immediate evacuation of the building. Smoke was reported rising from the third floor. According to reports, the… pic.twitter.com/WNNvbeP6Rv — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 24, 2025

Oι αρχές έδωσαν αμέσως εντολή εκκένωσης του 7όροφου κτρίου, το οποίο φιλοξενεί καταστήματα, εστιατόρια και κινηματογράφο.

Η περιοχή βρίσκεται κοντά στην πλατεία Λουμπιάνκα, κοντά στην έδρα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB).

Η Telegram ανέφερε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από φιάλη ήλιου. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού.