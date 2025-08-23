Συναγερμός έχει σημάνει στη Χαβάη, καθώς το ηφαίστειο Κιλαουέα βρίσκεται σε νέα φάση έκρηξης, με ποτάμια λάβας να ξεχύνονται από τον κρατήρα του. Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφονται από κάμερες της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS), δείχνοντας πίδακες λάβας να εκτοξεύονται σε ύψος έως και 30 μέτρων.

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, και η σημερινή δραστηριότητα αποτελεί την 31η έκρηξη από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Η έκρηξη περιορίστηκε στον κεντρικό κρατήρα, χωρίς να υπάρξει εκροή λάβας από πλευρικές ρωγμές και χωρίς να απειληθούν κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή.

Χάρη στις κάμερες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή, οι επιστήμονες και το κοινό μπορούν να παρακολουθήσουν το φαινόμενο από ασφαλή απόσταση. Το ηφαίστειο Κιλαουέα βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας της Χαβάης, Χονολουλού.