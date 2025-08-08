Εξερράγη ξανά, το Κιλαουέα στη Χαβάη, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Πρόκειται για την 30ή έκρηξη του ηφαιστείου από τον Δεκέμβριο, με καυτή λάβα να εκτοξεύεται σε ύψος που αγγίζει τα 300 μέτρα.

Οι κάμερες έχουν καταγράψει εντυπωσιακά πλάνα, τόσο από τις εκρήξεις όσο και από τα ποτάμια λάβας που ρέουν από τον κρατήρα.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι είναι σε θέση να μεταφέρουν τα ηφαιστειακά αέρια σε μεγάλες αποστάσεις, ενώ έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση για την αεροπορική κυκλοφορία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κιλαουέα συγκαταλέγεται στα πιο δραστήρια ηφαίστεια παγκοσμίως.