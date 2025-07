Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA και το Reuters, το ηφαίστειο Κλιουτσεφσκόι που βρίσκεται στην χερσόνησο της Καμτσάτκα στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, άρχισε να εκρήγνυται μετά από έναν ισχυρό σεισμό στον Ειρηνικό.

Αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι καυτή λάβα κατευθύνεται προς τη δυτική πλαγιά του ηφαιστείου. Μια έντονη λάμψη είναι ορατή πάνω από την κορυφή, ενώ ακούγονται δυνατές εκρήξεις.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι διασώστες είχαν προειδοποιήσει να αποφεύγονται οι επισκέψεις στο Κλιουτσεφσκόι και σε άλλα ηφαίστεια της περιοχής, λόγω αυξημένης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Το Κλιουτσεφσκόι, με ύψος 4.850 μέτρα, βρίσκεται στην περιοχή Ουστ-Καμτσάτσκι και η τελευταία του έκρηξη είχε καταγραφεί τον Απρίλιο του 2025.

