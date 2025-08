Το ηφαίστειο Κρασενίνικοφ στην απομακρυσμένη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας εξερράγη για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 600 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η Ομάδα Αντιμετώπισης Ηφαιστειακών Εκρήξεων Καμτσάτκα (KVERT). Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας, η τελευταία καταγεγραμμένη έκρηξη είχε σημειωθεί το 1463.

Μετά την πρόσφατη έκρηξη, παρατηρήθηκε στήλη τέφρας που έφτασε σε ύψος 5-6 χιλιομέτρων, μετακινούμενη 75 χιλιόμετρα ανατολικά. Παράλληλα, ροή λάβας καταγράφηκε στη νοτιοδυτική πλαγιά του ηφαιστείου, φτάνοντας σε μήκος τα 2,7 χιλιόμετρα.

🚨 The eruption of the Krasheninnikov volcano in Kamchatka, Russia occurred for the first time in 600 years

The eruption is related to a strong earthquake of magnitude 8.8 that occurred at the end of July. pic.twitter.com/Sx80gIipop

— Intel Tower🗽 (@inteltower) August 3, 2025