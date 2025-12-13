Σε κήρυξη πολέμου μετουσιώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου η σοβούσα, πολύμηνη, αντιπαράθεση ανάμεσα στους δικαστές και τους δικηγόρους για την οποία η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων κάλεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, να λάβει θέση και ουσιαστικά να κατοχυρώσει νομικά την προστασία άσκησης του λειτουργήματός τους.

Ο πρόεδρος της Ενωσης, Χρ. Σεβαστίδης, κατήγγειλε μεταξύ άλλων τη συμπεριφορά δικηγόρων οι οποιίοι διαταράσσουν «την εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων και οι οποίοι περιφέρονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοπτικά κανάλια χυδαιολογώντας και συκοφαντώντας δικαστές και εισαγγελείς, που τραμπουκίζουν μέσα στις δικαστικές αίθουσες…»,

Τα όσα καταγγέλθηκαν ή και διατυπώθηκαν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας.

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν – λίγες μόλις ώρες μετά την σκληρή εππίθεση εναντίον τους από τους δικαστές – οι δικηγόροι στιγμάτισαν «την προσβλητική και ιταμή στάση του προέδρου της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων έναντι του δικηγορικού σώματος και τη συστηματική προσπάθεια να δυναμιτίσει τις σχέσεις μεταξύ λειτουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης».

Και κυρίως, απαίτησαν τη θέσπιση του κοινού «Κώδικα Δεοντολογίας, που θα διέπει τις μεταξύ μας σχέσεις, αποτελεί αναγκαιότητα, σήμερα παρά ποτέ».

Η Γενική Συνέλευση του Σαββάτου

Ειδικότερα, από τις τοποθετήσεις στη Γενική Συνέλευση τόσο του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστοφόρου Σεβαστίδη όσο και του υπουργού Δικαιοσύνης, δεν έλειψαν οι αναφορές στην υπόθεση των Τεμπών και της αντανάκλασης που έχει στο θεσμό .

Και οι αναφορές που διατηπώθηκαν ήταν αιχμηρές

«Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη δίκη και τα μάτια μιας ολόκληρης κοινωνίας είναι στραμμένα στη Λάρισα. Η Δικαιοσύνη θα δοκιμαστεί άλλη μια φορά σε ένα πεδίο που θεωρητικά είναι της αποκλειστικής της αρμοδιότητας αλλά έχει μετατραπεί εξ αρχής σε βασικό πολιτικό επίδικο.

Το πολιτικό ενδιαφέρον είναι εύλογο και δικαιολογημένο για να αναδείξει τις αιτίες, τις πολιτικές ευθύνες, τις παραλείψεις. Μπορούν όμως τα πολιτικά κόμματα ή τα Μέσα Ενημέρωσης να καταλογίσουν ποινικές ευθύνες ή να χειραγωγήσουν με έμμεσο τρόπο την κρίση του δικαστηρίου;»

«Εμπλέκονται δικηγόροι»

«Πολύ φοβάμαι ότι η άσκηση ισχυρής κοινωνικής πίεσης για ένα αίτημα που υποβάλει ένα διάδικος και η υιοθέτησή του από τα πολιτικά κόμματα, μετατρέπεται σε αθέμιτη πίεση στη δικαστική εξουσία.

Πολύ περισσότερο όταν δικηγόροι που εμπλέκονται στην συγκεκριμένη υπόθεση με την ιδιότητα του συνηγόρου έχοντας ταυτόχρονα και πολιτική ιδιότητα, έχουν στήσει γραφεία προσωπικής στοχοποίησης και διαπόμπευσης δικαστών.

Έχει γίνει μόνιμη επωδός στα χείλη αξιωματούχων, ότι αγωνίζονται για μια ανεξάρτητη και ακηδεμόνευτη Δικαιοσύνη. Στην πραγματικότητα αυτό που διεκδικούν είναι να έχουν τη δυνατότητα να την επηρεάσουν στην κατεύθυνση που οι ίδιοι επιθυμούν.

Οι προτροπές και οι κάθε είδους παραινέσεις για αιτήματα που υποβάλλουν στις δικαστικές αρχές οι διάδικοι, αποδεικνύουν το πόσο προσχηματικό είναι το ενδιαφέρον για δικαστική ανεξαρτησία».

Είπε ακόμη ο Χριστόφορος Σεβαστίδης

«Μάθαμε για πολλά χρόνια να υφιστάμεθα διαπόμπευση και εξευτελισμούς σαν να είναι αυτός ο ρόλος του δικαστή σε ένα κράτος. Να γίνεται η βαλβίδα εκτόνωσης για δικηγόρους που επιχειρούν σόου και δημοφιλία.

Ο πασιφισμός και η έκκληση «να πέσουν οι τόνοι» δεν λύνει το πρόβλημα. Είναι μια πράξη συμβιβασμού με την ασχήμια, ένα μάθημα υποταγής και δικαιολόγησής της ως δήθεν απόδειξη σωφροσύνης. Τέτοιες εκκλήσεις ακούσαμε πολλές στο παρελθόν, όμως η κατάσταση δεν άλλαξε. Και δεν πρόκειται να αλλάξει εάν δεν δούμε κατάματα την πραγματικότητα και δεν έχουμε το θάρρος να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας».

Απευθυνόμενος μάλιστα ο κ. Σεβαστίδης στον υπουργό Δικαιοσύνης, ανέφερε:

« Κύριε υπουργέ σας ζητούμε ενόψει και των μεγάλων δικών που έχουμε μπροστά μας, να προχωρήσετε άμεσα σε νομοθετική παρέμβαση. Μην αφήνετε να εκτεθεί άλλο η Δικαιοσύνη διεθνώς, μην αφήνετε τους δικαστικούς λειτουργούς εκτεθειμένους απέναντι σε μια μικρή μειοψηφία δικηγόρων. Έχετε την πρότασή μας. Είναι ώριμες οι συνθήκες να λυθεί οριστικά αυτή η εκκρεμότητα με το παρελθόν».

Τα εγκλήματα λευκού κολάρου

Σχολιάζοντας δε την κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει στην κοινή γνώμη για τη Δικαιοσύνη, τόνισε: «Οι συνάδελφοι παλεύουν μόνοι τους αλλά παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλουν και την καλή θέληση, ο αγώνας πολλές φορές είναι άνισος.

Η εγκληματικότητα του λευκού κολάρου μένει στην αφανή ζώνη, αποθρασύνει τους υπαίτιους, προκαλεί την κοινωνία και αυξάνει την δυσπιστία στην απόδοση του συστήματος ….Εμπεδώθηκε η αντίληψη στον λαό πως η ποινική δικαιοσύνη δεν αποδίδεται με ίδιους όρους και όσο εύκολα καταδικάζεται ένας απλός πολίτης τόσο δύσκολα συμβαίνει αυτό με πολιτικά πρόσωπα και ισχυρούς επιχειρηματίες.

Η διαπίστωση αυτή δεν είναι ούτε καινοφανής ούτε άστοχη. Ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα η οποία έχει συγκεκριμένες αιτίες».

Η αντίδραση των δικηγόρων:

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος , που συνεδρίασε στις 13.12.2025, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Ο Πρόεδρος της ΕνΔΕ, με τη σημερινή εισήγησή του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, συνεχίζει την προσβλητική και ιταμή στάση του έναντι του δικηγορικού σώματος και τη συστηματική προσπάθεια να δυναμιτίσει τις σχέσεις μεταξύ λειτουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης.

2. Σε μία εποχή που το κύρος της Δικαιοσύνης πλήττεται και η αμφισβήτηση ως προς τη λειτουργία της διογκώνεται, δεν υπάρχουν περιθώρια συγκρούσεων.

3. Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕνΔΕ δεν κατανοεί τους κινδύνους που δημιουργεί η στάση της στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, γεγονός που επισήμανε άλλωστε και η μειοψηφία του ΔΣ.

4. Η πρόταση της ΕνΔΕ για αφαίρεση υποθέσεων από Δικηγόρους για συμπεριφορές τους ενώπιον δικαστηρίου είναι αντίθετη με την πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής δικηγόρου από τους διαδίκους.

Επίσης, η πρόταση της ΕνΔΕ για την αντικατάσταση των δικηγόρων στα Πειθαρχικά Συμβούλια από Δικαστές παραβιάζει την αυτορρύθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος και τον σκληρό πυρήνα της Διεθνούς Σύμβασης που υπέγραψε πρόσφατα η χώρα μας, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την προστασία του δικηγορικού επαγγέλματος. Την άποψη αυτή επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο Άρειος Πάγος, ο οποίος, στο από 28.11.2025 Δελτίο Τύπου, θεώρησε ως επαρκές το υφιστάμενο σήμερα θεσμικό πλαίσιο για την πειθαρχική δικαιοδοσία των Δικηγορικών Συλλόγων.

5. Τα όποια μεμονωμένα περιστατικά συμπεριφορών δικηγόρων που τέθηκαν υπόψη των Πειθαρχικών μας οργάνων διερευνήθηκαν ή διερευνώνται από αυτά.

6. Η πειθαρχική έρευνα ειρήσθω, προϋποθέτει την αποστολή στα αρμόδια Πειθαρχικά όργανα των Πρακτικών της δίκης ή Έκθεσης του δικάσαντος δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 336 ΚΠΔ και 155 ΚΔ, μη αρκούντων Δελτίων Τύπου ή αναφορών της ΕνΔΕ.

7. Την ίδια στιγμή η ΕνΔΕ παραλείπει σκοπίμως να ενημερώσει για την πειθαρχική κατά κόρον αρχειοθέτηση αναφορών δικηγόρων κατά δικαστικών λειτουργών για ολοένα και αυξανόμενες συμπεριφορές τους, ιδίως έναντι νέων και γυναικών δικηγόρων, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε διάφορα δικαστήρια της Χώρας.

8. Η Ολομέλεια εμμένει στη θέση της για την ανάγκη αγαστής συνεργασίας μεταξύ λειτουργών και συλλειτουργών της Δικαιοσύνης προς όφελος της Δικαιοσύνης και της Κοινωνίας. Τούτο όμως, προϋποθέτει τον αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου ενός εκάστου. Η θέσπιση του κοινού Κώδικα Δεοντολογίας, που θα διέπει τις μεταξύ μας σχέσεις, αποτελεί αναγκαιότητα, σήμερα παρά ποτέ.

9. Η Ολομέλεια, αφού επικύρωσε τις από 17.11.2025 https://tinyurl.com/ye28eky9 και 22.11.2025 https://tinyurl.com/n4tabypw αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής, αποφάσισε περαιτέρω:

1. Να αποστείλει άμεσα το σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας, που έχει συντάξει, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης καθώς και σε όλα τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα και να ζητήσει την άμεση συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη θεσμοθέτησή του.

2. Να διοργανώσει, επί του θέματος αυτού, Συνέντευξη Τύπου την προσεχή εβδομάδα για να αναπτύξει περαιτέρω τις θέσεις της επί του θέματος αυτού.