Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΝΔΕ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία, με μειοψηφία επτά μελών, «καταδικάζει την οποιαδήποτε προσπάθεια δικαιολόγησης χυδαίων και συκοφαντικών δηλώσεων δικηγόρων με το πρόσχημα της δήθεν άσκησης κριτικής». Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της έντασης που έχει προκληθεί το τελευταίο διάστημα μεταξύ δικαστικών και δικηγορικών φορέων.

Σύμφωνα με την ΕΝΔΕ, αποφασίστηκε μια σειρά ενεργειών αντίδρασης, όπως η ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, καθώς και η υποβολή αιτήματος για αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τον πειθαρχικό έλεγχο ακραίων συμπεριφορών δικηγόρων.

Η ανακοίνωση ακολουθεί τη δημόσια αντιπαράθεση που προέκυψε μετά τις δηλώσεις του προέδρου της ΕΝΔΕ, Χριστόφορου Σεβαστίδη, σε πρόσφατο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Σεβαστίδης είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε ορισμένες συμπεριφορές δικηγόρων, προκαλώντας την αντίδραση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.

Οι αποφάσεις της Ένωσης

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως για να αποφασίσει σχετικά με «τις απαράδεκτες ανακοινώσεις και δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου του ΔΣΑ, Δ. Βερβεσού, καθώς και του συντονιστικού οργάνου των δικηγορικών συλλόγων».

Η ΕΝΔΕ τονίζει ότι δεν προτίθεται πλέον να παραμείνει απαθής απέναντι σε συμπεριφορές που, όπως υποστηρίζει, προσβάλλουν την προσωπικότητα και το θεσμικό κύρος των δικαστικών λειτουργών.

Σε πρώτο επίπεδο αντίδρασης, η Ένωση αποφάσισε:

1. Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών και έκδοση σχετικού ψηφίσματος.

2. Ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων.

3. Ενημέρωση της Προέδρου του Αρείου Πάγου.

4. Υποβολή αιτήματος για τροποποίηση του πλαισίου πειθαρχικού ελέγχου ακραίων συμπεριφορών δικηγόρων, στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

5. Μη πρόσκληση των Δικηγορικών Συλλόγων στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΝΔΕ και αναστολή κάθε κοινής δράσης.

Σημειώνεται ότι τα μέλη Μαργαρίτα Στενιώτη, Κώστας Βουλγαρίδης, Ευπραξία Κυριλή, Δημήτρης Στασινούλας, Αργύρης Μπιχάκης, Ευστάθιος Βεργώνης και Νικήτας Βελίας παρέστησαν μόνο για την επίτευξη απαρτίας και αποχώρησαν δηλώνοντας ότι δεν συμφωνούν με τη λήψη μέτρων.