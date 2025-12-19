Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί αναγκαία την αναθεώρηση του ουκρανικού Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει τον στόχο ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ. Η δήλωση αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την πρότασή του να εξετάσει το ενδεχόμενο εγκατάλειψης αυτής της φιλοδοξίας, εφόσον η Ουκρανία λάβει δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Η Μόσχα επιμένει πως η Ουκρανία πρέπει να αποσύρει το σχέδιο ένταξής της στη Συμμαχία, θεωρώντας το προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, που πλησιάζει να συμπληρώσει τέσσερα χρόνια.

Την Κυριακή, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο θα μπορούσε να δεχθεί έναν συμβιβασμό, εφόσον εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφαλείας αντίστοιχες με εκείνες που προβλέπει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το οποίο επίθεση σε ένα μέλος της Συμμαχίας θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμα», ανέφερε ο Ζελένσκι απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, υπογραμμίζοντας ότι τις αποφάσεις για το Σύνταγμα πρέπει να τις λαμβάνει ο ουκρανικός λαός. «Και ασφαλώς, όχι επειδή γίνονται εκκλήσεις από τη Ρωσική Ομοσπονδία ή από οποιονδήποτε άλλο», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, όπως σημείωσε την Πέμπτη, υπάρχει ο κίνδυνος στις διαπραγματεύσεις να ασκηθούν πιέσεις στην Ουκρανία για υποχωρήσεις σε άλλα ζητήματα. Αν και δεν έχει υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο δεν θα δεχθεί καμία «ανταλλαγή» προκειμένου να εξασφαλίσει τις ζητούμενες εγγυήσεις.

Η επιδίωξη ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κατοχυρωθεί στο Σύνταγμα από το 2019 ως «στρατηγικός στόχος». Παρά ταύτα, το Κίεβο αναγνωρίζει ότι η πλήρης ένταξη δεν είναι ακόμη αποδεκτή από όλα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας.