Μεγάλο προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δύο νέες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, ωστόσο τα ποσοστά της ακόμη και στην εκτίμηση ψήφου κάνουν… «χαμηλές» πτήσεις, πληρώνοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πρόβλημα της ακρίβειας, ενώ οι πολίτες παραμένουν στο πλευρό των αγροτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του ΑΝΤ1, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει μόλις 22,6% έναντι 10,9% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%, το ΚΚΕ με 6,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, το ΜέΡΑ25 με 2,3%, η Νίκη με 1,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,5% και η Νέα Αριστερά με 1,2%. Άλλο Κόμμα δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν το 3,9%, ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 22,5%.

Στην αναγωγή σε εκλογικό αποτέλεσμα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,2% έναντι 14,1% του ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν, η Ελληνική Λύση με 11,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 9,7%, το ΚΚΕ με 8,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 7,7%, η Φωνή Λογικής με 5%, το ΜέΡΑ25 με 3%, η Νίκη με 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 1,9%, η Νέα Αριστερά με 1,5% και τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 5,1%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός στην επιλογή των πολιτών παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 24,1%, ενώ στο 22,5% των ερωτηθέντων από την MRB υποδεικνύουν τον «Κανένα» ως καταλληλότερο για την ηγεσία της χώρας.

Πρώτη στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών αναδείχθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 30,1%, σύμφωνα με την MRB, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ακολουθεί με 28,1%, τον Κυριάκο Βελόπουλο με 23,5% και τον Δημήτρη Κουτσούμπα με 23,1%.

Σημαντικότερο πρόβλημα η ακρίβεια

Στην ερώτηση της MRB για τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων υπέδειξε την ακρίβεια και τον πληθωρισμό (51,7%), ενώ ακολουθούν οι χαμηλοί μισθοί (41,5%), η Υγεία (36,9%), η διαφάνεια/διαφθορά (22,8%) και η ανεργία (20%).

Opinion Poll: Στο 29,7% στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ

Η ακρίβεια και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήττουν την Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, διατηρώντας μεγάλη διαφορά από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, ωστόσο έχει πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι τον στόχο της αυτοδυναμίας.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ έως 23,8%, ΠΑΣΟΚ έως 10,9%, Ελληνική Λύση έως 9,5%, Πλεύση Ελευθερίας έως 10,1%, ΚΚΕ έως 6,9%, ΣΥΡΙΖΑ έως 3,6%, Φωνή Λογικής έως 3,6%, Νίκη έως 2,1%, Κίνημα Δημοκρατίας έως 1,9%, ΜέΡΑ25 έως 2,5%, Νέα Αριστερά και Σπαρτιάτες από έως 1%. Η επιλογή «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει έως 5,6%, το Λευκό/Άκυρο έως 2,9%, η Αποχή έως 4,7%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 19,8%.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,7% με το ΠΑΣΟΚ να έπεται με 13,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 11,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 10,1%, το ΚΚΕ με 8,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4%, το ΜέΡΑ25 με 3,1%, η Νίκη με 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας με 2,4%, και η Νέα Αριστερά με 1,2%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται ο «κανένας» με 31,9%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκεντρώνει 28,5% έναντι 9,1% της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Κυβέρνηση συνεργασίας από τις επόμενες κάλπες θέλει το 49,2% των ερωτηθέντων, με το 41,8% ωστόσο να προκρίνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Περίπου εννέα στους δέκα ερωτηθέντες θεωρούν ότι οι αγρότες έχουν δίκαια αιτήματα, με το 47,5% να δηλώνει ότι μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαμαρτυρίας τους και το 40,7% να λέει ότι κακώς κλείνουν τους δρόμους. Μόλις το 8,2% απαντά ότι τα αιτήματα των αγροτών έχουν ικανοποιηθεί και κακώς κλείνουν τους δρόμους.

Επτά στους δέκα ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το τέλος για τη διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ αντίθετη άποψη εκφράζει το 23,6%.

Οι πολίτες κατατάσσουν την ακρίβεια στην πρώτη θέση των προβλημάτων για τη χώρα. Εκφράζουν παράλληλα την ανησυχία τους για το 2026, τόσο για τη συνέχιση της ακρίβειας όσο και για την οικονομική κατάσταση, σε προσωπικό και κεντρικό επίπεδο.

Η «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας

Η κυκλοφορία της «Ιθάκης» δεν φαίνεται να αλλάζει τα δημοσκοπικά δεδομένα για τον Αλέξη Τσίπρα. Το 65,9% δηλώνει ότι δεν ψήφιζε ποτέ ένα «κόμμα Τσίπρα». Λίγο πιθανό να τον ψήφιζε απαντά το 11,5%, αρκετά το 9,7% και πολύ το 9%.