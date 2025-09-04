Βαριά σκιά ρίχνουν στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τα σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αποκαλύψεις για οργανωμένο έγκλημα στα Χανιά και η κακή εικόνα της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Όπως μεταδίδει o τηλεοπτικός σταθμός, στη συνεδρίαση του κυβερνητικού συμβουλίου οικονομικής πολιτικής ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πέντε άξονες ενίσχυσης των εξαγωγέων της χώρας λίγο πριν ανέβει στη Θεσσαλονίκη.

«Δεν νοείται νομίζω αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας μας χωρίς μεγάλη έμφαση στην εξωστρέφεια και στις εξαγωγές. Αυτή τη στρατηγική υπηρετούμε από το 2019 και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα και στον τομέα αυτό να ανεβάσουμε ταχύτητα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

ΠΑΣΟΚ: Συνολική κυβερνητική πρόταση με έμφαση δημογραφικό, στεγαστικό

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ζάππειο κατέθεσε τη συνολική κυβερνητική πρόταση του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο δημογραφικό και το στεγαστικό πρόβλημα της χώρας καλώντας σε συμπόρευση για την πολιτική αλλαγή, όπως είπε.

«Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ σε λίγο τελειώνουν γιατί μαζί ενωμένοι θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τη μεγάλη και τελική νίκη», δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ολοκλήρωσε ένα κύκλο επαφών με τους παραγωγικούς φορείς ενόψει της παρουσίας του στη ΔΕΘ στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο. Το σχέδιο που αξίζει στη χώρα μας για μια προοδευτική Ελλάδα. Και αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τον κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης απέτυχε, δεν εξαπάτησε μόνο», σημείωσε ο κ. Φάμελλος .

Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση Γερουλάνου για Δούκα

Και ενώ το ΠΑΣΟΚ γιόρταζε τα 51 χρόνια από την ιδρυτική του διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Παύλου Γερουλάνου στο MEGA και το Live News με το Νίκο Ευαγγελάτο ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων έχασε χρόνο λόγο της εμπλοκής του στην κούρσα της ηγεσίας.

«Πορεία του έχει καθυστερήσει από το γεγονός ότι κατέβηκε στις εσωκομματικές εκλογές και πιστεύω ότι έδωσε χρόνο που θα μπορούσε να τον έχει κερδίσει στην Αθήνα. Αλλά βλέπω ότι οι ταχύτητές του ανεβαίνουν και ασχολείται πιο πολύ με την Αθήνα και αυτό είναι καλό σημάδι».

Ο Χάρης Δούκας δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη στάση του κ. Γερουλάνου όταν όπως είπε δίνει μάχες με την κυβέρνηση για την Αθήνα με πιο εμβληματική αυτή για την ανάπλαση της οδού Βασιλίσσης Όλγας.

«Καλός ή κακός δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες. Το γραφείο μου είναι ανοιχτό και τον περιμένω να συζητήσουμε, να είναι δίπλα στις πολύ μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας όπως στην (οδό Βασιλίσσης) Όλγας».

Τα κόμματα εργάζονται πυρετωδώς για την παρουσία τους στη ΔΕΘ με τα βλέμματα όλων να είναι στραμμένα στις δημοσκοπήσεις που θα αρχίσουν να δημοσιεύονται από τα μέσα Σεπτεμβρίου.