Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2025

Σειρά επισκέψεων πραγματοποίησαν κλιμάκια της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα, ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με στόχο την ανάδειξη των τοπικών προτεραιοτήτων, την ενίσχυση του διαλόγου με φορείς και την ανάληψη πρωτοβουλιών στήριξης της περιφέρειας.

Επίκεντρο η Καβάλα: Επικοινωνία με φορείς και εστίαση σε υποδομές

Το πρώτο σκέλος της περιοδείας αφορούσε την Καβάλα, όπου το κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Δασών Στάθη Σταθόπουλο πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με την τοπική αυτοδιοίκηση και επαγγελματικούς συλλόγους. Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Παγγαίου, Φίλιππο Αναστασιάδη, κατόπιν με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θεόδωρο Μαρκόπουλο, ενώ ακολούθησαν επαφές με τους Δημάρχους Καβάλας και Νέστου και αντιπροσωπείες αγροτών.

Κατά κοινή ομολογία, έμφαση δόθηκε στην καταγραφή των αναγκών και στην εξέλιξη κρίσιμων έργων υποδομής. Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε το μήνυμα πως «η κυβέρνηση βρίσκεται ενεργά παρούσα και προτεραιότητά της αποτελεί η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες για την υλοποίηση μεγάλων έργων». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «έχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να επιτύχουμε συνεννόηση και να ωριμάσουμε έργα, και θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, ώστε να προχωρήσουν όλα όσα εκκρεμούν. Η σημερινή επίσκεψη εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια ειλικρινούς διαλόγου με την περιφέρεια, ιδιαίτερα με τη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της ΔΕΘ».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, Στάθης Σταθόπουλος, ανέδειξε τα έργα ύψους 6,5 εκατ. ευρώ για την πρόληψη και προστασία δασικών οικοσυστημάτων στην Καβάλα και το Παγγαίο, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν συνέντευξη Τύπου καθώς και συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Επιμελητήριο Καβάλας, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Καβάλας, το Τεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο, καθώς και αγροτικοί σύλλογοι.

Η περιοδεία, στην οποία συμμετείχαν και οι βουλευτές της ΠΕ Καβάλας, ολοκληρώθηκε με επιβεβαίωση της έμπρακτης στήριξης της κυβέρνησης προς τη τοπική ανάπτυξη.

Στρατηγικής σημασίας επαφές στη Β’ Θεσσαλονίκης

Στη Β’ Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με τη συνοδεία κυβερνητικών στελεχών, πραγματοποίησε επίσκεψη σε κρίσιμες δομές της περιοχής. Ξεχωρίζει η επιθεώρηση του ανενεργού στρατοπέδου «Θεόδωρου Ζιακά» όπου ο κ. Δένδιας ανέλυσε το σχέδιο αξιοποίησης 1.059 κατοικιών για την στέγαση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως υπογράμμισε, «προτεραιότητα της Ατζέντας 2030 είναι η διασφάλιση καλύτερων μισθών και συνθηκών για το προσωπικό μας», με το στεγαστικό πρόγραμμα να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026.

Την ίδια περίοδο, ο Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας επισκέφθηκε το Β’ Τελωνείο Αερολιμένα «Μακεδονία» και τη ΔΟΥ Ζ’ Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας τον ρόλο του νέου Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα στην απλοποίηση των διαδικασιών και στην ενίσχυση της διαφάνειας, αλλά και τη συνεισφορά της φορολογικής διοίκησης στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ο ίδιος σημείωσε ότι «έχουν μειωθεί πάνω από 70 φόροι την τελευταία εξαετία, κάτι που συμβάλλει στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και στην ανάπτυξη».

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Ν. Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία πολιτικών και τοπικών παραγόντων, όπου συζητήθηκαν πρωτοβουλίες ανάπτυξης και ενίσχυσης της συνεργασίας κυβέρνησης – τοπικών φορέων.

Ροδόπη: Ενίσχυση τουρισμού, ψηφιακής μετάβασης και εξωστρέφειας

Ιδιαίτερα πλούσια σε δράσεις υπήρξε η επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου υπό την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στη Ροδόπη. Έμφαση δόθηκε στη συζήτηση για τον στρατηγικό σχεδιασμό τουριστικής ενίσχυσης και τις προοπτικές διασυνοριακής συνεργασίας με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία με στόχο την τόνωση του οδικού τουρισμού.

Στη σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τοπικών βουλευτών, εξετάστηκαν οι ειδικές μορφές τουρισμού και ο κομβικός ρόλος του Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO) ως εργαλείου για την αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Η κα Κεφαλογιάννη δήλωσε: «Αυτό είναι ένα πρώτο πλάνο ενεργειών για δυναμικότερη προβολή της Ροδόπης. Στόχος μας είναι η ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη με ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, αξιοποίηση προγραμμάτων όπως ο ‘Τουρισμός για Όλους’ και ανάδειξη του πολιτισμικού και θρησκευτικού πλούτου της περιοχής». Παράλληλα, υπογράμμισε την ειδική μέριμνα για τη Ροδόπη, που αποτελεί παράδειγμα αρμονικής συνύπαρξης και πολυπολιτισμικότητας για όλη την Ευρώπη.

Σημαντικές, επίσης, υπήρξαν οι επαφές της υπουργού με θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς, καθώς και η επίσκεψή της στην εμπορική αγορά της Κομοτηνής για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος είχε σειρά επαφών με στόχο την προώθηση της έρευνας, των νέων τεχνολογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού, επισκεπτόμενος μεταξύ άλλων το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Digital Youth Center Κομοτηνής, και το νέο Ψηφιακό Κέντρο Νεολαίας.

Ο κ. Δερμεντζόπουλος, αναφερόμενος στα αποτελέσματα της περιοδείας, τόνισε: «Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη διαθέτουν υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρήσεις που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στη νέα αναπτυξιακή δυναμική της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ, παρουσιάζει κάθε χρόνο λύσεις και δεσμεύσεις που γίνονται πράξη, απαντώντας στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».