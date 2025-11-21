Η Χριστίνα Κοραή μίλησε στην εκμπομπή Live News του Mega και σχολίασε τις τρεις πρόσφατες δημοσκοπήσεις της Metron Analysis (Mega), Pulse (ΣΚΑΪ) και MRB (Open).

Η κυρία Κοραή τόνισε ότι, οι τρεις δημοσκοπήσεις δείχνουν 8 κόμματα να εισέρχονται στην Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι κοντά στο όριο του 30% στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή και με τους αναποφάσιστους. Η Νέα Δημοκρατία απέχει από την αυτοδυναμία 7 με 8 μονάδες αλλά από το ΠΑΣΟΚ έχει 15,6 με 16 μονάδες διαφορά.

Με βάση τις τρεις δημοσκοπήσεις μπορεί να υπάρξουν τα εξής σχήματα συνεργασίας: Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ ή Νέας Δημοκρατίας – Ελληνικής Λύσης.

«Εάν τελικά προχωρήσουν σε δημιουργία κομμάτων ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας, τότε είναι που θα μπερδευτεί η τράπουλα» είπε χαρακτηριστικά η κ. Κοραή. «Τότε θα φανεί εάν η Νέα Δημοκρατία χάσει την δυναμική της και πως θα κινηθούν τα άλλα κόμματα. Και εάν τελικά ο Αλέξης Τσίπρας κατεβεί στις εκλογές θα επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ;», υπογράμμισε η δημοσιογράφος του Mega

Metron Analysis (Mega): ΝΔ 29.3, ΠΑΣΟΚ,13.5% ,Ελληνική Λύση10%,Πλεύση Ελευθερίας 9.8%, ΚΚΕ7.5%,ΣΥΡΖΙΑ6.1%,Φωνή Λογικής 4.4%, ΜέρΑ25 3.7%, Νέα Αριστερά 2.2%, Κίνημα Δημοκρατίας 2.7%, Ανταρσύα 1.3%, λοιπά 6.9%

MRB (Open): Νέα Δημοκρατία: 29,1%, ΠΑΣΟΚ: 13,5% , Ελληνική Λύση: 10,7%, Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%, ΚΚΕ: 8,7%, Φωνή Λογικής: 5,9%, ΣΥΡΙΖΑ: 4,8%, Νίκη: 3%, ΜέΡΑ 25: 2,6%, Κίνημα Δημοκρατίας: 2,4%, Νέα Αριστερά: 2%, άλλο κόμμα 5.2%

Pulse(ΣΚΑΙ): ΝΔ 30%, ΠΑΣΟΚ 14%, Ελληνική Λύση 10%, Πλεύση Ελευθερίας 8,5%, ΚΚΕ 8,5%, ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, Φωνή Λογικής 4%, ΜεΡΑ25 4%, Νίκη 2,5%, Νέα Αριστερά 2,5%, Κίνημα Δημοκρατία 2,5%, Σπαρτιάτες 1,5%, Άλλο 5,5%.